Проведе се първото заседание на РИК 01-Благоевград

Проведе се първото заседание на РИК – Първи изборен район – Благоевградски във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 25 октомври 2026 г. На проведените консултации при областния управител бе постигнато съгласие между участниците за състава на РИК-Благоевград.

На първото заседание бяха предоставени и маркирани печатите, с които РИК ще работи, и бяха подписани приемно-предавателните протоколи за предоставянето на 3 бр. печати.

Приветствие отправи областният управител Васил Трендафилов, който пожела ползотворна работа на комисията и се ангажира с пълно съдействие от страна на Областна администрация по отношение на организационната и техническа подкрепа, за да може изборният процес да бъде честен, законосъобразен и добре организиран. Той изрази благодарност към политическите партии и коалиции в областта, че веднага постигнаха съгласие по отношение на състава и ръководството на РИК.