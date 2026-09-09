Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Около 74 канабисови растения с общо тегло около 176,860 килограма са унищожени от криминалисти при РУ-Петрич. Те са открити при проведени, на 08.09.2026 г. действия за противодействие на отглеждането и разпространението на наркотични вещества и били засадени в обезлесен участък в землището на с. Баскалци, общ. Петрич. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

В обедните часове на 08.09.2026 г., в междублоково пространство в ж.к. „Изток“ в гр. Петрич, между 44-годишен мъж от гр. Петрич и 51-годишен негов съгражданин е възникнала ръкопашна схватка, при която 44-годишният е хвърлил на земята 51-годишния, който е пострадал с фрактура на лакътна кост. Двамата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Уведомена е компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В хода на извършена, около 09:39 часа на 08.09.2026 г. на ул. „Гоце Делчев“ в гр. Гоце Делчев, проверка на мотоциклет „Хонда“, от органите на реда е установено, че същият не е регистриран по надлежния ред и се управлява от неправоспособен 47-годишен мъж от с. Долно Дряново. Образувано е досъдебно производство.

На 08.09.2026 г. около 00:00 часа на ул. „Рокфелер“ в гр. Петрич, от полицейските служители е спрян лек автомобил „Фолксваген Голф“, като при извършената проверка е констатирано, че водачът му е непълнолетен младеж от с. Дрангово, който не притежава свидетелство за управление на МПС. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 08.09.2026 г. до 08:00 часа на 09.09.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 6 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 3 пожара.

С преки материални щети 1 пожара.

Без нанесени материални щети 2 пожара.

Извършени са 3 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0 .

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 08.09.2026 г. около 14:35 часа е получен сигнал за пожар на ел. табло в гр. Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: ел. табло.