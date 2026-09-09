Румен Радев: Правителството приема план за реформа на пътната безопасност

Правителството приема план за реформа на пътната безопасност. Гарантирането на безопасността изисква не само превенция и добра координация между институциите, но и надеждна и всеобхватна информация в реално време. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Премиерът посочи, че към момента дейностите и информацията са разпокъсани между различни институции и затова ще се създаде единен национален орган за управление на информацията за пътната безопасност и единен национален център, който да събира, наблюдава и обработва данните в реално време. Затова предстои обединяването на тези дейности в Изпълнителна агенция “Автомобилен транспортен оператор” като единен орган за контрол на пътната безопасност. В системата ще се включват всички възможни източници на информация за движението по пътищата – тол системата, общински камери, бодикамери на полицейските служители и различни сензори, включително информация за второстепенната пътна мрежа.

Oт единната информационна система ще могат да се възползват не само органите, отговорни за безопасността на движението, но и Агенция „Митници”, НАП, тол системата, Спешна помощ, телефон 112 и горските служители, включително за контрол на незаконната сеч и различни видове товари. Министър-председателят заяви, че очакваният ефект е повишаване на безопасността по пътищата, както и по-висока събираемост на приходите от Агенция „Митници“, НАП и тол системата.

Премиерът изтъкна още, че повишаването на пътната безопасност изисква и изграждането на съвременна транспортна инфраструктура. Във връзка с това Румен Радев посочи, че Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството са извършили задълбочен анализ на състоянието и проектната готовност на инфраструктурните проекти. На тази база са определени стратегически проекти за развитие на транспортната система и е създаден регистър, като за тях се извършват пазарен, финансов и правен анализ. Румен Радев отбеляза, че основен проблем остава недостатъчната проектна готовност за ново пътно строителство. За това през следващата седмица се предвижда среща на ресорните министерства със строителния бранш и граждански организации, ангажирани с контрола върху качеството на пътната инфраструктура. Целта е да бъдат определени стратегически важните транспортни проекти – пътища, железопътни връзки, пристанища и летища, както и начинът на тяхното финансиране.

По повод последните резултати от теста PISA премиерът Радев ги определи като „катастрофални“ за България и призова Министерството на образованието и науката да ускори реформите. Той настоя за по-голям дял на средното професионално и техническо образование и за повече инженерни специалности във висшите училища.