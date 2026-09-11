Полицията с повече екипи около училищата и детските градини за началото на учебната година

Служители на „Пътна полиция“ и „Охранителна полиция“ ще следят за спазването на правилата за движение. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното пресичане, отнемането на предимство на пешеходци, неправилния престой и паркиране в близост до пешеходни пътеки, както и на останалите нарушения на Закона за движението по пътищата.

Мерките за обезопасяване на районите около учебните заведения започнаха още преди първия учебен ден. От началото на годината към стопаните на пътищата са изпратени над 8000 сигнални писма и предписания за необходимостта от подобряване на пътната инфраструктура. Само през последния месец, в рамките на кампанията „Децата тръгват на училище – да ги пазим на пътя“, са изпратени над 400 сигнала, отбеляза комисар Сергей Алексов, заместник-началник на „Пътна полиция“ в ГД „Национална полиция“.

Основните предписания са свързани с възстановяване на пътната маркировка и пешеходните пътеки, поставяне и възстановяване на пътни знаци, както и ремонт на предпазни парапети около училищата и детските градини.

„За нас животът и здравето на децата, както и на всички участници в движението, са основен приоритет. Затова контролът е засилен през цялата година, а не само около първия учебен ден“, посочи инспектор Иво Биков.

От „Пътна полиция“ призовават родителите да дават личен пример на децата и да спазват правилата за безопасно движение. Апелът към водачите е да бъдат особено внимателни около училищата и детските градини. При приближаване към пешеходни пътеки те трябва да намаляват скоростта и да имат готовност за спиране.

Децата трябва да пресичат само на разрешените места, да не излизат внезапно на пътното платно и винаги внимателно да се оглеждат. Важно е да избягват използването на мобилни телефони и слушалки по време на движение и особено при пресичане.

В дните около началото на учебната година ще бъде засилен и пътният контрол. На 17 септември ще се проведе „Ден без жертви на пътя“, част от инициативите на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL. В периода 17–21 септември предстои и тематична седмица, насочена към безопасността на децата, с проверки около училища, детски градини и детски площадки.

Паралелно с мерките за пътна безопасност са предприети действия и за сигурността в самите учебни заведения. „Във връзка с откриването на учебната година е създадена организация на територията на цялата страна за извършване на охранителни проверки в детските и учебните заведения. Вниманието е насочено към охраната и пропускателния режим“, заяви инспектор Ирина Рогева от отдел „Охранителна полиция“ при ГДНП.

Проведени са срещи с кметове на общини, представители на регионалните управления на образованието и ръководствата на частните охранителни фирми, които осъществяват физическата охрана на училищата и детските градини.

„През цялата учебна година ще присъстваме в така наречените пикови часове – сутрин, когато децата идват, вечер, когато се прибират, както и между смените“, заяви главен инспектор Красимира Стоядинова от отдел „Охранителна полиция“ при СДВР.

МВР ще продължи и работата по превантивни програми за противодействие на престъпността, свързана с деца, включително за предотвратяване на агресивно поведение и разпространението на наркотични вещества.