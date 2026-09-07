Традиционен събор в село Логодаж събра стотици в двора на училището

С молебен за здраве стартира традиционния събор – Конак на сурвакарската група от селото.

Дворът на училището в село Логодаж вчера се изпълни с живот, багри и народна музика. Традиционният събор, организиран от местната сурвакарска група, събра жители и гости на селото на един истински празник на родовата памет и българския дух.

Още от сутринта празничната атмосфера бе завладяваща. По стара българска традиция бе осветен и раздаден благословен курбан за здраве, благоденствие и закрила на цялата общност. Живата музика, автентичните ритуали и вихрените хороводни ритми бързо увлякоха присъстващите, като превърнаха двора на училището в сцена на споделена радост и приемственост.

Жители и гости имаха възможността да подкрепят чрез дарения и ФК Граничар Логодаж, който футболен клуб очаква своя обновен стадион съвсем скоро.

Сурвакарската група за пореден път доказа, че традициите в Логодаж са живи, а пазителите им – по-обединени от всякога. Празникът подари на всички незабравими емоции, отекнали с духа на родното.