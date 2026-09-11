Радев: Готвим всеобхватни законови промени, които да осветлят хазартния бизнес

Министър-председателят Румен Радев заяви, че се подготвят всеобхватни законови промени, които да осветлят хазартния бизнес и да ограничат пристрастяването към хазарта. В същото време промените ще доведат също така до повишаване на събираемостта на данъци от него, както и ще предотвратят всякакви опити чрез този бизнес да се перат пари, тъй като е ясно, че той е свързан и с бързите кредити, заяви премиерът Румен Радев пред журналисти.

В отговор на журналистически въпрос, премиерът коментира още, че членовете на Висшия съдебен съвет ще се избират по старите правила, тъй като предложените от „Прогресивна България“ законодателни изменения за намаляване на мнозинството изисква също промяна в Конституцията. „Въпросът е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри, в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет“, каза Румен Радев и акцентира, че ако партиите наистина имат за цел да бъдат избрани най-добрите кандидати за ВСС, не трябва да блокират процеса. „Надявам да има разум, да не се блокира процеса, да не се използва за тясно партийни нужди, да не се използва за идеологическа пропаганда, а да се придържаме всички към тези всеобхватни критерии, които ще се приложат към новия избор и той да бъде обективен“, допълни министър-председателят.

„Няма никаква политическа намеса в работата на Българската национална телевизия, поне от наша страна и като управляваща партия“, заяви премиерът Радев и посочи, че всяко ново ръководство на БНТ има правото да реорганизира своите програми, каквато свобода са имали всички други ръководства преди настоящото.

По повод навършването на 25 години от терористичното нападение в САЩ, Румен Радев коментира, че тероризмът няма място в нашите общества. „Ние трябва да се борим с всички сили да ограничим всякакви прояви на тероризъм, а това е изключително трудна задача“, по думите на министър-председателя. Той допълни, че борбата с тероризма изисква всеобхватни действия в много насоки, в сътрудничество между много институции и високо ниво на взаимодействия с партньорите. „Но големият въпрос, който постави 11 септември, това е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността“, посочи премиерът Румен Радев.