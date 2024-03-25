Свободни работни места от Бюрото по труда за Благоевград и региона

И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 22.03.2024г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград

Тел. за връзка 073/ 88-76-96

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места

2 Инженер, поддръжка висше образование

2 Химици висше образование

1 фелдшер висше образование, сп.фелдшер, комп. Умения, шоф.кат.В

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 95 места

5 Готвач Средно образование

5 Общи работници Средно образование

5 Продавач-консултанти Средно образование

6 Шивачи Средно образование

2 Социален асистент Средно образование

1 Оператор на подвижни съоръжения мотокарист средно образование, квалификаця за мотокар

1 Санитар Средно образование

2 Лаборанти средно образование

2 Техник-механик, отоплителни, охладителни и вентилационни инсталации средно образование

2 Машинни оператори фармацевтични продукти средно образование

1 Куриер средно образование

1 Трудотерапевт средно или висше образование, сп. Социални дейности

3 Гладачи, ютия средно, с опит

3 Шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона средно, кат. СЕ

1 Транжор основно, с опит

18 Машинни оператори шиене основно, средно, опит

1 Крояч, текстил основно

3 Сервитьор средно

1 шофьор, лекотоварен автомобил средно, кат.В

1 монтажник, кабели средно, техническо обр.

1 Машинен оператор, преса за гладене основно, средно

2 барман средно

1 секач основно, средно

1 сладкар основно, средно

2 чистач/хигиенист основно

2 помощник готвач основно, средно

1 организатор, автомобилен транспорт средно, английски език В1

1 експерт, търговия средно,

1 работник, рециклиране на отпадъци начално, основно, средно

1 оператор ПСМ – багерист основно, средно

1 касиер – каса на Изи Пей средно, комп.умения

1 контрольор, качество средно

10 монтажник, електронни елементи средно

1 общ работник, строителство на сгради основно, средно

2 работник, оранжения/парник основно, средно

1 опаковач средно

2 машинен оператор, рязане на стъкло средно

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61263

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 250

121 Шивач мъжко /дамско облекло Основно/Начално

4 Общ работник Основно/Средно

3 Общ работник строителство Основно

1 Печатар Средно

18 Гладач Основно/Начално

10 Работник, сглобяване на детайли Основно

4 Продавач-консултант Средно

1 Работник горско стопанство Средно

3 Работник консервна фабрика Начално

1 Машинен оператор обувки Основно

10 Работник, спомагателни шивашки дейности Основно

6 Етикетировач Без образование

10 Личен асистент Основно

1 Домашна помощница Основно

1 Социален асистент Основно

5 Книговезец Основно

3 Крояч,текстил Професионален колеж,Средно,Основно

2 Сервитьор Основно

2 Барман Основно

4 Помощник готвач Основно/Средно

1 Пекар Основно

1 Кинезитерапевт Средно

2 Машинен оператор,кроене с електронна машина Основно

3 Опаковач Основно

2 Извозвач дървен материал Средно

4 Чистач/Хигиенист Средно

4 Камериер/ка Основно

2 Готвач Средно

3 Работник животновъд Основно

1 Деловодител Средно

1 Бояджия електростатично прахово покритие Средно

2 Работник производство на шнурове Основно

3 Машинен оператор производство на пластмасови изделия Основно

1 Сновач Основно

2 Машинен оператор плетене Основно

2 Машинен оператор тъкане Основно

2 Машинен оператор опаковане/увиване Основно

1 Работник разсадник Основно

1 Монтажник мебели от дърво и други материали Средно

1 Монтьор,ремонт но машини и оборудване Средно

1 Автомонтьор Средно

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Петрич

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -8 места

3 Инженер, строителен Висше образование

1 Счетоводител, оперативен Висше образование

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по Информационни технологии)

3 Технически ръководител, строителство Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 123 места

3 Готвач Средно образование

1 Гладач Основно образование

7 Личен асистент Основно образование

1 Машинен оператор, дърводелство Средно образование

2 Монтажник, изделия от дърво Основно образование

5 Монтажник, електрически елементи Средно образование

1 Монтажник, дограма Средно образование

1 Общ работник, промишлеността Средно образование

1 Организатор, производство Средно образование

1 Опаковач Средно образование

1 Оценител, облекла Средно образование

2 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно образование

1 Перач Основно образование

1 Продавач-консултант Средно образование

1 Работник, товаро-разтоварна дейност Основно образование

5 Работник, сглобяване на детайли Средно образование

3 Работник, строителството Основно образование

1 Рецепционист, хотел Средно образование

1 Склададжия Средно образование

3 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

19 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование

58 Шивачи Средно образование

4 Техник, електрически системи Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. за връзка 0747/80-903

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

1 Офис мениджър Средно,Висше образование, Английски език, работа с компютър – Microsoft Office

1 Кредитен специалист, банка Средно,Висше, офис пакет

1 Мениджър, екип Средно,Висше образование

1 Инженер-технолог, електротехнически изделия Висше / Електротехника, електроника и автоматика

1 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други Средно / Строителство,Висше / Архитектура, строителство и геодезия, Специализипан софтуер

1 Счетоводител Висше / Икономика, Счетоводен софтуер

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 117 места

14 Сервитьор Средно образование, владеене на английски език

5 Барман Средно образование, английски език

7 Готвач Средно образование

3 Работник, сглобяване на детайли Основно, средно образование

6 Администратор, хотел Средно, висше образование, английски език, хотелски софтуер

10 Камериер, камериерка Основно, средно образование

1 Огняр Средно образование, професионална квалификация за огняр

7 Шивач Основно, средно образование

3 Чистач/хигиенист Основно образование

2 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

2 Монтажник, електрически елементи Основно,Средно образование

1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно образование, работа с компютър

4 Рецепционист, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (администратор/рецепция) , английски език, хотелиерски софтуер

2 Масажист Средно / Терапия и рехабилитация (Масажист), английски език

5 Продавач-консултант Средно образование, работа с компютър

2 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)

1 Оператор, център за обаждания Средно oбразование, Работа с компютър.

1 Пиколо Средно образование, английски език

1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Основно/ средно образование

2 Организатор Средно образование, работа с компютър

3 Работник, поддръжка Средно образование

1 Техник, строителство и архитектура Средно / Строителство (Техническо)

1 Организатор, обработка на производствена информация Средно, Английски език, Работа с компютър

2 Аниматор Средно образование, английски език

1 Оператор, робот Средно образование

1 Майстор, производство на тестени изделия Средно,Основно,Професионална квалификация / Хранителни технологии

1 Електротехник, строителен Средно / Електротехника и енергетика

2 Спасител, басейн Професионална квалификация (Сертификат за спасител, басейн.),Средно

2 Мияч, съдове (ръчно) Основно образование

1 Спортен аниматор Средно образование

4 Касиер Средно, работа с компютър

4 Общ работник Основно образование

1 Склададжия Средно образование , Работа с компютър

1 Фрезист Средно образование

1 Шлайфист Средно образование

1 Машинен оператор, дърводелство Средно образование

1 Калкулант Средно (Техническо – производство на дограма), Специализипан софтуер

1 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Английски, Работа с хотелска програма

1 Помощник-сладкар Средно образование

3 Машинен оператор Средно образование, Работа с компютър

1 Помощник, кухня (без домашен) Средно образование

4 Сезонен работник, горското стопанство Основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански

Тел. за връзка 0746/ -09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места

1 Логопед Висше / Обществено здраве (Логопедия)

1 Социален работник, закрила на детето Висше / Социални дейности (социални дейности и други хуманитарни науки)

1 Учител, детска градина Висше / Педагогика на обучението по … (Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална педагогика, предучилищна и начална педагогика с чужд език.)

1 Рехабилитатор Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 113 места

1 Технолог, облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

2 Лозар Основно,Средно / Растениевъдство и животновъдство

1 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно / Химични продукти и технологии

3 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

2 Работник, строителството Средно / Строителство

1 Бояджия, промишлени изделия Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1 Координатор производство Средно/ Администрация и управление

1 Търговски представител Средно/търговия на едро и дребно

1 Склададжия Средно/търговия на едро и дребно

6 Касиер Средно/търговия на едро и дребно

6 Общ работник Основно

1 Камериер\камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1 Майстор, производство на хлебни изделия Средно / Хранителни технологии

2 Мияч, превозни средства (ръчно) Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно

6 Готвач Средно / Хранителни технологии

6 Общ работник, оранжерия\парник Средно / Растениевъдство и животновъдство

1 Обслужващ, бюфет\лавка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно/Транспортни услуги

2 Транжор Средно/Хранителни технологии

1 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно/Транспортни услуги

1 Монтажнек, хладилни и климатични инсталации Средно/Електротехника и енергетика

10 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно

7 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

3 Снабдител, доставчик Средно/търговия на едро и дребно

3 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1 Екструдерист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1 Механик, промишлено оборудване Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

3 Водач, мотокар Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

2 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1 Гладач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

4 Шивач, мъжко\дамско облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1 Машинен оператор, шиене Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

17 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

2 Изпълнител, модели Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

5 Крояч, текстил Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

2 Машинен оператор, дървообработване Основно

5 Работник, оранжерия\парник Основно

2 Миньор Основно, Професионална квалификация / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (Миньор)

2 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство Основно,Професионална квалификация / Транспортни услуги

4 Оператор, машина за рязане на скални материали Основно,Професионална квалификация / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми ( Оператор, машина за рязане на скални материали)