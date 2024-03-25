Свободни работни места от Бюрото по труда за Благоевград и региона

И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 22.03.2024г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
2 Инженер, поддръжка висше образование
2 Химици висше образование
1 фелдшер висше образование, сп.фелдшер, комп. Умения, шоф.кат.В
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 95 места
5 Готвач Средно образование
5 Общи работници Средно образование
5 Продавач-консултанти Средно образование
6 Шивачи Средно образование
2 Социален асистент Средно образование
1 Оператор на подвижни съоръжения мотокарист средно образование, квалификаця за мотокар
1 Санитар Средно образование
2 Лаборанти средно образование
2 Техник-механик, отоплителни, охладителни и вентилационни инсталации средно образование
2 Машинни оператори фармацевтични продукти средно образование
1 Куриер средно образование
1 Трудотерапевт средно или висше образование, сп. Социални дейности
3 Гладачи, ютия средно, с опит
3 Шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона средно, кат. СЕ
1 Транжор основно, с опит
18 Машинни оператори шиене основно, средно, опит
1 Крояч, текстил основно
3 Сервитьор средно
1 шофьор, лекотоварен автомобил средно, кат.В
1 монтажник, кабели средно, техническо обр.
1 Машинен оператор, преса за гладене основно, средно
2 барман средно
1 секач основно, средно
1 сладкар основно, средно
2 чистач/хигиенист основно
2 помощник готвач основно, средно
1 организатор, автомобилен транспорт средно, английски език В1
1 експерт, търговия средно,
1 работник, рециклиране на отпадъци начално, основно, средно
1 оператор ПСМ – багерист основно, средно
1 касиер – каса на Изи Пей средно, комп.умения
1 контрольор, качество средно
10 монтажник, електронни елементи средно
1 общ работник, строителство на сгради основно, средно
2 работник, оранжения/парник основно, средно
1 опаковач средно
2 машинен оператор, рязане на стъкло средно
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 250
121 Шивач мъжко /дамско облекло Основно/Начално
4 Общ работник Основно/Средно
3 Общ работник строителство Основно
1 Печатар Средно
18 Гладач Основно/Начално
10 Работник, сглобяване на детайли Основно
4 Продавач-консултант Средно
1 Работник горско стопанство Средно
3 Работник консервна фабрика Начално
1 Машинен оператор обувки Основно
10 Работник, спомагателни шивашки дейности Основно
6 Етикетировач Без образование
10 Личен асистент Основно
1 Домашна помощница Основно
1 Социален асистент Основно
5 Книговезец Основно
3 Крояч,текстил Професионален колеж,Средно,Основно
2 Сервитьор Основно
2 Барман Основно
4 Помощник готвач Основно/Средно
1 Пекар Основно
1 Кинезитерапевт Средно
2 Машинен оператор,кроене с електронна машина Основно
3 Опаковач Основно
2 Извозвач дървен материал Средно
4 Чистач/Хигиенист Средно
4 Камериер/ка Основно
2 Готвач Средно
3 Работник животновъд Основно
1 Деловодител Средно
1 Бояджия електростатично прахово покритие Средно
2 Работник производство на шнурове Основно
3 Машинен оператор производство на пластмасови изделия Основно
1 Сновач Основно
2 Машинен оператор плетене Основно
2 Машинен оператор тъкане Основно
2 Машинен оператор опаковане/увиване Основно
1 Работник разсадник Основно
1 Монтажник мебели от дърво и други материали Средно
1 Монтьор,ремонт но машини и оборудване Средно
1 Автомонтьор Средно
Дирекция „Бюро по труда” – гр. Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -8 места
3 Инженер, строителен Висше образование
1 Счетоводител, оперативен Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по Информационни технологии)
3 Технически ръководител, строителство Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 123 места
3 Готвач Средно образование
1 Гладач Основно образование
7 Личен асистент Основно образование
1 Машинен оператор, дърводелство Средно образование
2 Монтажник, изделия от дърво Основно образование
5 Монтажник, електрически елементи Средно образование
1 Монтажник, дограма Средно образование
1 Общ работник, промишлеността Средно образование
1 Организатор, производство Средно образование
1 Опаковач Средно образование
1 Оценител, облекла Средно образование
2 Помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно образование
1 Перач Основно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
1 Работник, товаро-разтоварна дейност Основно образование
5 Работник, сглобяване на детайли Средно образование
3 Работник, строителството Основно образование
1 Рецепционист, хотел Средно образование
1 Склададжия Средно образование
3 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
19 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование
58 Шивачи Средно образование
4 Техник, електрически системи Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Офис мениджър Средно,Висше образование, Английски език, работа с компютър – Microsoft Office
1 Кредитен специалист, банка Средно,Висше, офис пакет
1 Мениджър, екип Средно,Висше образование
1 Инженер-технолог, електротехнически изделия Висше / Електротехника, електроника и автоматика
1 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други Средно / Строителство,Висше / Архитектура, строителство и геодезия, Специализипан софтуер
1 Счетоводител Висше / Икономика, Счетоводен софтуер
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 117 места
14 Сервитьор Средно образование, владеене на английски език
5 Барман Средно образование, английски език
7 Готвач Средно образование
3 Работник, сглобяване на детайли Основно, средно образование
6 Администратор, хотел Средно, висше образование, английски език, хотелски софтуер
10 Камериер, камериерка Основно, средно образование
1 Огняр Средно образование, професионална квалификация за огняр
7 Шивач Основно, средно образование
3 Чистач/хигиенист Основно образование
2 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
2 Монтажник, електрически елементи Основно,Средно образование
1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно образование, работа с компютър
4 Рецепционист, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (администратор/рецепция) , английски език, хотелиерски софтуер
2 Масажист Средно / Терапия и рехабилитация (Масажист), английски език
5 Продавач-консултант Средно образование, работа с компютър
2 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)
1 Оператор, център за обаждания Средно oбразование, Работа с компютър.
1 Пиколо Средно образование, английски език
1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Основно/ средно образование
2 Организатор Средно образование, работа с компютър
3 Работник, поддръжка Средно образование
1 Техник, строителство и архитектура Средно / Строителство (Техническо)
1 Организатор, обработка на производствена информация Средно, Английски език, Работа с компютър
2 Аниматор Средно образование, английски език
1 Оператор, робот Средно образование
1 Майстор, производство на тестени изделия Средно,Основно,Професионална квалификация / Хранителни технологии
1 Електротехник, строителен Средно / Електротехника и енергетика
2 Спасител, басейн Професионална квалификация (Сертификат за спасител, басейн.),Средно
2 Мияч, съдове (ръчно) Основно образование
1 Спортен аниматор Средно образование
4 Касиер Средно, работа с компютър
4 Общ работник Основно образование
1 Склададжия Средно образование , Работа с компютър
1 Фрезист Средно образование
1 Шлайфист Средно образование
1 Машинен оператор, дърводелство Средно образование
1 Калкулант Средно (Техническо – производство на дограма), Специализипан софтуер
1 Отговорник, търговска зала Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Английски, Работа с хотелска програма
1 Помощник-сладкар Средно образование
3 Машинен оператор Средно образование, Работа с компютър
1 Помощник, кухня (без домашен) Средно образование
4 Сезонен работник, горското стопанство Основно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ -09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Логопед Висше / Обществено здраве (Логопедия)
1 Социален работник, закрила на детето Висше / Социални дейности (социални дейности и други хуманитарни науки)
1 Учител, детска градина Висше / Педагогика на обучението по … (Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална педагогика, предучилищна и начална педагогика с чужд език.)
1 Рехабилитатор Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 113 места
1 Технолог, облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
2 Лозар Основно,Средно / Растениевъдство и животновъдство
1 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно / Химични продукти и технологии
3 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
2 Работник, строителството Средно / Строителство
1 Бояджия, промишлени изделия Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 Координатор производство Средно/ Администрация и управление
1 Търговски представител Средно/търговия на едро и дребно
1 Склададжия Средно/търговия на едро и дребно
6 Касиер Средно/търговия на едро и дребно
6 Общ работник Основно
1 Камериер\камериерка, хотел Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Майстор, производство на хлебни изделия Средно / Хранителни технологии
2 Мияч, превозни средства (ръчно) Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно
6 Готвач Средно / Хранителни технологии
6 Общ работник, оранжерия\парник Средно / Растениевъдство и животновъдство
1 Обслужващ, бюфет\лавка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно/Транспортни услуги
2 Транжор Средно/Хранителни технологии
1 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно/Транспортни услуги
1 Монтажнек, хладилни и климатични инсталации Средно/Електротехника и енергетика
10 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно
7 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
3 Снабдител, доставчик Средно/търговия на едро и дребно
3 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 Екструдерист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 Механик, промишлено оборудване Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
3 Водач, мотокар Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
2 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Гладач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
4 Шивач, мъжко\дамско облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Машинен оператор, шиене Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
17 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
2 Изпълнител, модели Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
5 Крояч, текстил Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
2 Машинен оператор, дървообработване Основно
5 Работник, оранжерия\парник Основно
2 Миньор Основно, Професионална квалификация / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (Миньор)
2 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство Основно,Професионална квалификация / Транспортни услуги
4 Оператор, машина за рязане на скални материали Основно,Професионална квалификация / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми ( Оператор, машина за рязане на скални материали)