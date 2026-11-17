Около 19:00 часа на 16.11.2026 г. на ПП 1 Е-79, в участък с изградена временна

пътна връзка за преминаване от АМ „Струма“ към ПП 1 Е-79 в района на гр.

Симитли, е станало ПТП, при което лек автомобил „Land Rover“, движейки се с

несъобразена с пътните условия скорост, на лява крива от пътното платно се е

блъснал в предпазна еластична ограда в дясно и се е преобърнал по таван. На 42-

годишния водач на автомобила и непълнолетен пътник в него, които са чужди

граждани са извършени медицински прегледи, като не са констатирани

наранявания. Нанесени са значителни материални щети.