Студен фронт обхваща страната: дъждът преминава в сняг, очакват се виелици и заледявания

By Екип Blagoevgrad.EU
След ще бъде облачно с валежи от дъжд. На отделни места в Северозападна България и по високите полета в Югозападна ще има условия за поледици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух и дъждът ще започне да преминава в сняг. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България остава усложнена. Снеговалежите ще продължат, а в Северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства. Ще духа умерен и силен северозападен, в Източна България, север-североизточен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания. Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони от страната. Застудяването ще продължи и температурите ще са почти без денонощен ход. Минималните ще са между минус 6° и минус 1°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони. В София температурата ще е около минус 4°.

В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Привечер от северозапад валежите ще спират. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 10°.

