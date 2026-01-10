Адриан Юриев е новият собственик на Пирин Благоевград

След коледното обръщение към феновете, Пирин Благоевград прави следващата логична крачка напред за старт на 2026 г. Клубът официално има нов собственик. Това е предприемачът Адриан Юриев. В европейския и световния футбол подобни моменти често са отправна точка за дългосрочни проекти, зад които стои не просто капитал, а лична мотивация, страст към спорта и визия за развитие. Именно с такава нагласа Адриан Юриев поема ангажимента към Пирин Благоевград.

Футболът като лична кауза, не инвестиция на хартия

Пирин Благоевград не е просто футболен клуб. Той носи вековна история, силна идентичност и поколения привърженици, които през годините са доказали, че зелено-бялото е принадлежност, а не мимолетен символ. Именно тази тежест на емблемата и тази връзка с града са в основата на решението на Адриан Юриев да поеме клуба с ясното съзнание, че подобен ангажимент изисква отговорност, дисциплина и дългосрочна визия.

„Футболът е едно от малкото неща, които могат да обединяват хората истински. В България обаче твърде дълго време забравихме как се създават футболисти, а не просто как се купуват готови решения“, споделя Юриев.

Той изтъкна, че мисията му е историята на Пирин да бъде защитена и продължена по правилния начин, при това „не чрез празни обещания, а чрез изграждане на стабилна структура и развитие, които постепенно да върнат клуба там, където заслужава“.

Иновация във футбола с поглед към бъдещето

Новият собственик на Пирин Благоевград заявява ясна амбиция клубът да се развива по модел, отговарящ на съвременния футбол. „За нас доброто управление, технологиите и спортната идея вървят ръка за ръка“, добавя Юриев.

Той изтъкна, че визията му включва внедряване на иновации в ключови направления, дигитализация на вътрешните процеси, модерна и честна комуникация с фенове и партньори, изграждане на устойчива спонсорска среда и дългосрочни решения около клуба. „А в основата на всичко стои теренът“, подчерта той и добави, че плановете му включват работа по отношение на развитието на кадри.

Най-важната иновация ще бъде налагането на млади играчи, които да показват, че българският футбол има качество, потенциал и бъдеще. Пирин трябва да бъде място, където се създават играчи, а не просто се използват готови решения.