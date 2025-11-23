Православната църква почита паметта на княз Александър Невски

Според православния календар Александър, Александра и днес имат имен ден. Другият им празник е на 30 август.

На днешния ден българската православна църква почита паметта на княз Александър Невски. Името Александър означава защитник на мъжете, но също така и защитник, воин на вярата. Това значение води началото си от св. Александър Невски, който е роден през 1220 г. в Русия и е бил княз на Новгородската област. Историята разказва, че княз Александър защитавал храбро града си от нашествието на шведския крал, като се уповавал на Бога да му помогне в битката.

Двете вражески армии се сблъскали при река Нева и с помощта на Бога Александър спечелил битката. Затова го нарекли Александър Невски.

По-късно Александър станал защитник на православната вяра в борбата на руския народ против татарите. Той бил истински воин както на бойното поле, така и в молитвата и упованието към Бога и по време на своето управление извършил много добри дела за своя народ и за Църквата.

Така благодарение на тези себеотвержени воини на вярата и защитници на онеправданите в историята на красивото име Александър, Александра са се появили още значения и са го дарили с още един имен ден.

Днес имен ден празнуват всички, които носят името Александър (означава – мъжествен, защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко.