С над 30% ще бъде намалено потреблението на първична енергия след обновяването на музея в Благоевград

Регионалният исторически музей – Благоевград представи резултатите от мащабния проект за енергийно обновяване на сградата на музея, реализиран с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост. Данните за изпълнените дейности и постигнатите резултати бяха представени днес на заключителна пресконференция от ръководителя на проекта Мария Грозданова и директора на музея д-р Кирил Алексиев.

Основната цел на проекта „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Регионален исторически музей – Благоевград“ е сградата да достигне клас на енергийна ефективност „А“ чрез въвеждането на съвременни мерки за енергийна ефективност, съобразени с европейските и националните политики в сектора.

Сред най-значимите резултати от реализираните дейности е очакваното намаляване на годишното потребление на първична енергия с 1 069 437,31 kWh, както и намаляване на емисиите на парникови газове с 273,33 тона CO₂ еквивалент. Проектът предвижда още над 30% спестяване на първична енергия и достигане на 55% използване на енергия от възобновяеми източници.

Обновяването обхваща площ от 5 298 кв. м., а изпълнените дейности включват енергийно обследване и сертифициране, изготвяне на технически паспорт, строително-монтажни работи за енергийна ефективност и достъпна среда, както и авторски и строителен надзор.

Освен значителното намаляване на енергийните разходи, проектът ще допринесе и за подобряване на условията за съхранение на музейните експонати, за по-добър микроклимат за посетителите и служителите, както и за удължаване живота на сградата.

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 547 197,68 евро, като 98,04% от средствата са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 1,96% са собствено финансиране.

По време на пресконференцията бе подчертано, че ремонтът е дългоочакван за институцията, тъй като сградата на музея не е била основно обновявана повече от 40 години. Проектът стартира в края на май 2025 г., а приключването му се очаква в края на юни тази година.

След финализиране на строително-ремонтните дейности предстои подготовка на експозиционните пространства, така че музеят отново да посреща посетители. Намеренията на ръководството са обновеният музей да отвори врати в началото на октомври, като откриването съвпадне с празника на Благоевград – 5 октомври.