Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през празничните и почивни дни

От полицейски служители на РУ-Петрич, около 07:50 часа на 25.05.2026 г. в района на ул. „Христо Ботев“ в гр. Петрич е спрян лек автомобил „Ауди“, управляван от 24-годишен мъж от с. Митино. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след употреба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 43-годишен благоевградчанин, който около 21:50 часа на 24.05.2026 г. на автобусна спирка в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград е нанесъл удари с ръце и крака на 75-годишна негова родственица. Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград с комоцио, мозъчен оток и различни травматични увреждания на вътрешните органи. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 20:25 часа на 22.05.2025 г. в 02 РУ-Благоевград е постъпил сигнал, че са счупени: дясното странично огледало, предното панорамно стъкло, предната броня и предният капак на лек автомобил „Тойота Авенсис“, паркиран в гр. Благоевград. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които са задържани извършителите на деянието – двама младежи на 19 и 21 години от гр. Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

Полицейски служители на 02 РУ-Благоевград работят по получено съобщение за извършена, за времето от 19:00 часа на 23.05.2026 г. до 10:00 часа на 25.05.2026 г., кражба на къртач, винтоверт, ъглошлайф и други инструменти от новострояща се къща в местността „Делвинско дере“, землище на гр. Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

ПТП:

На 23.05.2026 г. около 10:50 часа в района на ул. „Васил Кънчев“ в гр. Петрич е станало ПТП, при което лек автомобил „Опел Зафира“, управляван от 73-годишен петричанин, завивайки на ляво е блъснал 58-годишна жена от града, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека. Пешеходката е пострадала с фрактура на гръден прешлен и е настанена за лечение в МБАЛ-Петрич. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

На 25.05.2026 г. около 14:45 часа на ПП1 Е-79 км 377+800, товарен автомобил „Фолксваген Кади“, управляван от 60-годишна жена от гр. София, движейки се в посока от гр. Кресна към гр. Симитли, на десен завой е навлязъл плавно в лентата за насрещно движение, ударил е странично, насрещно движещ се, лек автомобил „Сузуки Витара“, продължил е движението си и навлизайки в крайпътна отбивка се е блъснал в спрял влекач „Волво“. На място е загинала водачката на автомобила „Фолксваген Кади“, а 53-годишният й спътник е транспортиран за оказване на медицинска помощ в МБАЛ-Благоевград, където по-късно е починал. По случая е образувано досъдебно производство.

6. Около 22:50 часа на 24.05.2026 г. в с. Долно Осеново, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“, при която с техническо средство е установено, че 35-годишният му водач от същото село шофира с наличие на 1,33 промила алкохол в издишания от него въздух. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 22.05.2026 г. до 08:00 часа на 26.05.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 14 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 11 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети 10 пожара.

Извършени са 3 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.