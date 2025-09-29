Окръжен съд-Благоевград призна за виновен подсъдим по дело за палеж на сграда в центъра на града

Състав на Благоевградския окръжен съд осъди 48-годишен мъж за палеж на комплекс „Купола“ в гр. Благоевград.

С присъда № 27 от 29.09.2025 г., съдът наложи на подсъдимото лице наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 г. и 6 м./четири години и шест месеца/ при първоначален „общ режим“ на изтърпяване на наказанието.

Съдът приспадна от изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“, времето през което подсъдимият е бил задържан в периода от 06.09.2021 г. до 21.04.2022 г.

В състав от един съдия и двама съдебни заседатели, Окръжен съд Благоевград призна О. С. за виновен в това, че на 05.09.2021 г., около 06:30 часа, в гр. Благоевград, запалил сграда, представляваща архитектурен комплекс „Купола“ на значителна стойност – 4 763 116.00 лева, като чрез използване на средство, годно да възпроизведе искра и леснозапалима течност – бензин, възпламенил електромерно табло и кабелен разпределителен шкаф, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, монтирани в лявата страна на площадката пред входа на пиано бар, находящ се в същата сграда и в резултат, на което последвали значителни вреди в общ размер на 898 208.73 лв., от които 723 938.27 лв. от въздействието на огъня.

С присъдата подсъдимият е осъден да заплати обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на престъплението на пострадалите лица, собственици на обекти в сградата, в общ размер на 88 622, 18 лв. и сумата от 60 914.82 лв. на Община Благоевград, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди ведно със законната лихва. Съдът е отхвърлил предявените граждански искове над уважения размер, като неоснователни.

Подсъдимият ще трябва да плати държавната такса и сторените по делото разноски.

Окръжният съд в Благоевград потвърди взетата по отношение на О. С. мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 10 000 лв.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Апелативен съд-София.