Районна прокуратура – Благоевград ръководи разследването по три досъдебни производства за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа

Под ръководството и надзора на Териториалните отделения – Петрич и Сандански към Районна прокуратура – Благоевград се водят три досъдебни производства за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на разпоредбите на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите – престъпления по чл. 354в, ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК.

В хода специализирана полицейска акция, проведена на 03.08.2026 г., в обезлесен участък в борова гора в местността „Гарван скала“, в района на с. Вишлене, община Петрич, са установени 113 зелени тревисти растения, засадени и отглеждани в обособена нива. При извършения полеви наркотест растенията са реагирали положително на канабис (марихуана). Общото им тегло е 110 кг.

По друго досъдебно производство се разследва незаконно отглеждане на 25 растения от рода конопа, открити в обособено като нива място в района на с. Катунци, община Сандански.

В рамките на трето досъдебно производство са установени още 10 растения от рода на конопа в района на с. Сливница, община Кресна.

Извършват се действия по изясняване на всички факти и обстоятелства по случаите, както и за установяване на лицата, съпричастни към извършените престъпления.

Разследването по трите досъдебни производства продължава под ръководството на прокуратурата.