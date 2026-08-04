Набелязаха строги мерки за ограничаване разпространението на шарка по овцете и козите на територията на област Благоевград

в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Поводът за свикването на заседанието от областния управител Васил Трендафилов е възникнало първично огнище на заболяването шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград.

По време на заседанието бяха определени мерки с цел ограничаване разпространението на заболяването на територията на област Благоевград, както и недопускане на преминаването му на територията на други области. Обсъден бе и начинът на взаимодействие между институциите.

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е определена двадесет /20/ км надзорна зона около огнището, в която влизат населени места в общините Хаджидимово, Сандански, Гоце Делчев и Гърмен. Извършено е принудително умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички 220 заразени и контактни дребни преживни животни в установените обекти.

Директорът на ОДБХ- Благоевград инж. Туфчо Сандъкчиев обобщи набелязаните мерки и подчерта, че на територията на областта има засилен контрол по придвижването на животните и мерките за биосигурност, а кметовете на общините, както и лицата, отглеждащи дребни преживни животни трябва да бъдат информирани за клиниката на шарка по овцете и козите, спазването на мерките за биосигурност в обектите за дребни преживни животни и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

Извършват се проверки за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на областта. При установяване на нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни, на собствениците на животните ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение, а животните ще бъдат незабавно умъртвени.

Предстои организирането и на общински епизоотични комисии, които също да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта на територията на съответната община.