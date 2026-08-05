Откриха голямо количество райски газ в склад край София

Голямо количество райски газ с неизяснен произход е установено при проверка на митнически служители от ТД Митница София. Това съобщи Паулина Шишкова – началник отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София, на съвместен брифинг, в който взеха участие и представители на СДВР и БАБХ.

Флаконите с райски газ са намерени в склад в околностите на София в рамките на оперативни контролни действия, които Агенция „Митници“ е извършвала по линия на пресичане на нелегално производство, държане и разпространение на акцизни стоки.

След като наличието на райски газ (диазотен оксид) е установено са сигнализирани по компетентност отдел „Икономическа полиция“ към СДВР и Българска агенция за безопасност на храните.

Незабавно са сформирани общи екипи от трите институции, заяви Делян Динев – началник сектор в отдел „Икономическа полиция“ в СДВР.

При първоначалните действия те са установили над 20 палета с над 3200 флакона райски газ (диазотен оксид). Първичните данни показват, че опаковките са етикетирани за нуждите на хранително-вкусовата промишленост.

Мястото на което е открито количеството райски газ не притежава разрешение за складиране на храни, поясни Бистра Иванова, началник отдел „Контрол на храните и граничен контрол“ при ОД БАБХ – София град.

Към момента има данни за нерегламентирано съхранение като работата продължава в посока изясняване произхода на стоката и веригата за реализация. В съседно помещение е открито и голямо количество хранителни добавки, чийто произход и канал за дистрибуция също тепърва ще се изясняват. Работата по случая продължава в рамките на компетентностите на БАБХ, СДВР и Агенция „Митници“.