Проверяват „Еконт“ заради вдигането на куриерските услуги от 1 август

Kомисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще сезира Комисията за защита на потребителите (КЗП) за извършване на проверка относно наличието на обективни икономически фактори, които обосновават обявеното от 1 август 2026 година увеличение на цените на куриерските услуги от „Еконт Експрес“ АД.

В КРС е постъпило уведомително писмо от „Еконт Експрес“ АД, че считано от 1 август 2026 година се увеличават цените на основните куриерски услуги, но в него не са приложени данни и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, обосноваващи това увеличение.

Представянето на такива доказателства не е част от уведомителния режим по чл. 65, ал.4 от Закона за пощенските услуги, но съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България търговците са длъжни при поискване да ги предоставят на компетентните контролни органи. КРС ще предостави постъпилата информация и ще окаже необходимото съдействие на КЗП.

Съгласно чл. 65, ал. 1 от Закона за пощенските услуги цените на неуниверсалните пощенски услуги се определят самостоятелно от пощенските оператори, съобразно търсенето и предлагането и не подлежат на предварително одобрение от КРС. Съгласно чл. 65, ал.4 от ЗПУ операторите на неуниверсални пощенски услуги предоставят цените си на комисията за сведение в срок от 10 дни преди влизането им в сила.

С решение № 247 от 23.07.2026 г. по искане на „Еконт Експрес“ АД Комисията прекрати предсрочно индивидуалната лицензия на дружеството за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга (УПУ), считано от 21.07.2026 г. В резултат на това дружеството преустанови предоставянето на услуги от обхвата на УПУ като:

Кореспондентски пратки и малки пакети до 2 кг.

Печатни произведения до 5 кг.

Пратки за незрящи и слабовиждащи лица до 7 кг.

Вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

Прекратяването на лицензията не засяга извършването на куриерски услуги.

По заявление на дружеството до КРС с вх.№ 11-00-77/ 24.03.2026 г. е в ход и процедура за предсрочно прекратяване на индивидуалната лицензия за извършване на пощенски парични преводи, като то трябва да влезе в сила от 25.09. 2026 г.