Откриха марихуана в апартамент в Банско, обитаван от 17-годишен чужденец

При извършена, около 20:40 часа на 27.01.2026 г., проверка на апартамент в гр.

Банско, обитаван от 17-годишен чужд гражданин, от полицейски служители на РУ-

Банско е открит полиетиленов плик, съдържащ суха тревиста маса. След направен

полеви тест, същата е реагирала положително на марихуана с тегло около 0,64

грама. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.