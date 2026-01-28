Откриха марихуана в апартамент в Банско, обитаван от 17-годишен чужденец

При извършена, около 20:40 часа на 27.01.2026 г., проверка на апартамент в гр.
Банско, обитаван от 17-годишен чужд гражданин, от полицейски служители на РУ-
Банско е открит полиетиленов плик, съдържащ суха тревиста маса. След направен
полеви тест, същата е реагирала положително на марихуана с тегло около 0,64
грама. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.
