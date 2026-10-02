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Балканска купа по рафтинг събира състезатели от региона в Кресненското дефиле

By Екип Blagoevgrad.EU
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България ще бъде домакин на Балканска купа по рафтинг в бързи води, която ще се проведе на 17 октомври 2026 г. по река Струма в Кресненското дефиле. Състезанието ще се състои в края на рафтинг сезон 2026 и ще събере състезатели и отбори от Балканския регион.

Надпреварата е част от сериите на Обединената рафтинг федерация (URF) и се организира със съдействието на Българската федерация по рафтинг. В състезанието се очаква да участват отбори от различни балкански и съседни държави, сред които Босна и Херцеговина, Румъния, Сърбия, Гърция и други.

Състезателният ден ще започне в събота, 17 октомври, с официална церемония в присъствието на официални гости, състезатели и публика. Веднага след откриването ще започнат стартовете в дисциплините слалом, спринт и хед 2 хед (Head-to-Head).

Състезателната програма ще завърши с официално награждаване на победителите, след което участници и гости ще се включат в празнично парти.

На 18 октомври, неделя, програмата ще продължи с демонстрации по каяк в бързи води. Те ще дадат възможност на публиката да наблюдава отблизо динамиката и предизвикателството на водните спортове.

 

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