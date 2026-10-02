Художникът Маргарита Колева представя нова колекция от картини, вдъхновена от лични впечатления, емоции и моменти, които постепенно намират своя образ чрез цвят, форма и движение.

За авторката създаването на една картина често започва много преди първия щрих върху платното. Идеята може да остане дълго в съзнанието, преди да придобие ясни очертания и да се превърне в завършено произведение. Именно от подобни вътрешни усещания се ражда и най-новата ѝ колекция.

Маргарита Колева възприема живописта като начин да превръща личните си наблюдения и вдъхновения в изображения, които всеки зрител може да почувства и разтълкува по свой начин. В своето виртуално ателие тя събира част от произведенията си и дава възможност на повече хора да се запознаят с творческия свят, който изгражда чрез изкуството.

Картини с чувство и характер

Новата колекция включва картини, в които художничката търси баланс между емоция, атмосфера и визуално въздействие. Творбите обхващат различни жанрове, сред които пейзажи, портрети, натюрморти и абстрактни композиции.

Тя работи с маслени бои, акрил, акварел, пастел и темпера. Изборът на техника е свързан с характера на конкретната идея и с усещането, което художникът иска да предаде. Всяко произведение носи собствено настроение и е създадено с желанието да бъде не просто декоративен елемент, а част от атмосферата на пространството, в което се намира.

Според авторката стойността на една картина се разкрива в способността ѝ да създава усещане. Тя може да върне спомен, да напомни за определен момент или да промени начина, по който човек възприема познато място.

Изкуството като начин за себеизразяване

При създаването на своите произведения Маргарита Колева търси собствено усещане за хармония, характер и завършеност. За нея творческият процес е също толкова важен, колкото и крайният резултат. Той започва с първоначалната идея, преминава през избора на цветове и техника и достига до последния щрих.