Поскъпват доматите, зелената салата скочи двойно

Доматите поскъпват, зелената салата удари нов връх — кои храни поевтиняват?

Есенната сметка за пазаруване става все по-непредвидима! Доматите вече струват 1,68 евро за килограм на едро, а зелената салата отчита още по-сериозно поскъпване. Има обаче и добри новини за потребителите — някои основни продукти поевтиняват.

Българският пазар изпраща седмицата с разнопосочни движения в цените на храните. Докато част от зеленчуците продължават да поскъпват, други продукти поевтиняват и дават известна глътка въздух на семейния бюджет.

Доматите нагоре, салатата с рязък скок

През периода от 28 септември до 2 октомври доматите на едро поскъпват със 16,99% и достигат 1,68 евро за килограм.

Още по-осезаема е промяната при зелената салата. Цената ѝ се покачва от 0,67 до 0,98 евро, което представлява увеличение от 47,15%.

Поскъпване има и при плодовете — прасковите са с 8,23% по-скъпи, а ябълките отбелязват ръст от 5,73%.

Има и добра новина за семейния бюджет

Не всички цени вървят нагоре. Слънчогледовото олио поевтинява с 6,15% и достига 1,68 евро за литър. При ориза също има спад — от 1,64 до 1,58 евро за килограм.

По-евтини спрямо началото на наблюдавания период са още брашното, картофите, морковите и тиквичките.

При млечните продукти и яйцата промените са по-ограничени, като яйцата размер М запазват цена от 0,19 евро за брой на едро.

Какво означава това за потребителите?

Разликите между отделните продукти показват, че пазаруването изисква все по-внимателно сравняване на цените. Зеленчуците и плодовете демонстрират значителни колебания, докато при някои основни хранителни стоки се наблюдава поевтиняване.

Важно уточнение: посочените стойности са цени на едро, а не задължително цените, които потребителите ще видят в магазините. Крайната цена може да се различава според търговеца, разходите за транспорт и надценката.

Въпросът, който остава, е колко ще струва обичайната семейна кошница през следващите седмици — и дали есенното поскъпване при пресните зеленчуци ще продължи.