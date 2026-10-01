РУО обяви конкурс за директори на 28 училища в Благоевградско

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ е обявен за 28 общински и държавни училища в област Благоевград. Заповедта е публикувана от Регионалното управление на образованието – Благоевград на 1 октомври 2026 г.

В Благоевград конкурсът обхваща следните училища – Пето средно училище „Георги Измирлиев“, Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“, Осмо средно училище „Арсени Костенцев“, НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, Второ основно училище „Димитър Благоев“, Трето основно училище „Димитър Талев“ и още едно училище от списъка на РУО.

Конкурсът обхваща училища и в Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.

Сред учебните заведения са Професионална гимназия „Никола Вапцаров“ в Белица, ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев, ЗПГ „Климент Тимирязев“ и Трето основно училище „Христо Ботев“ в Сандански, както и Професионална гимназия „Петко Рачов Славейков“ в Якоруда.

Кандидатите за директор трябва да имат най-малко пет години учителски стаж и висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“. Сред останалите изисквания са придобито образование и квалификация, позволяващи изпълнението на преподавателска норма, както и липса на законови пречки за заемане на длъжността.

Конкурсът ще се проведе на два етапа. Първият включва писмен изпит с решаване на тест, а вторият – събеседване, решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на съответното училище.

Кандидатите трябва да представят и концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години, която да бъде между 5 и 10 стандартни печатни страници.

Документите се подават в Регионалното управление на образованието – Благоевград на ул. „Тракия“ № 2 или по електронен път. Срокът за кандидатстване е от 1 октомври до 17:30 часа на 2 ноември 2026 г.

При подаване на документите кандидатите трябва да представят необходимите документи за образование, учителски стаж, медицински преглед и останалите изисквани документи, посочени в конкурсната процедура.

Обявеният конкурс е поредната процедура, чрез която ще бъдат определени ръководители на училища в областта. Изборът ще бъде направен след преминаване през двата конкурсни етапа и оценяване на кандидатите съгласно регламентираните изисквания.