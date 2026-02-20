НачалоНовини
НовиниРегиона

През следващата седмица шофьорите да се движат с повишено внимание между 52-и до 54-и км на АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
0
121

През следващата седмица – от 23 февруари /понеделник/ до 27 февруари /петък/, в отсечката от 52-и до 54-и км на от АМ „Струма“ в област Кюстендил ще се извършва обрушване и полагане на мрежа за обезопасяване на скалните откоси в близост да пътното платно. Дейностите ще се извършват между 8 ч. и 17 ч., като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в двете посоки на движение. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

 Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.

предишна статия
Административен съд – Благоевград отчете 2025г. с бързина, точност и качество на административното правораздаване при изключителна натовареност

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: