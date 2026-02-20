През следващата седмица шофьорите да се движат с повишено внимание между 52-и до 54-и км на АМ „Струма“

През следващата седмица – от 23 февруари /понеделник/ до 27 февруари /петък/, в отсечката от 52-и до 54-и км на от АМ „Струма“ в област Кюстендил ще се извършва обрушване и полагане на мрежа за обезопасяване на скалните откоси в близост да пътното платно. Дейностите ще се извършват между 8 ч. и 17 ч., като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в двете посоки на движение. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.