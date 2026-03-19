Предотвратиха инцидент с млад мъж в Благоевград

Сигнал за младеж в риск е получен в Първо РУ на Благоевград. По първоначални данни 19-годишен жител на града е изразил намерение да скочи от терасата на жилището си в кооперация на ул. „Шар планина“ в квартал „Освобождение“. Към адреса незабавно са насочени екипи на полицията, психолог от Института по психология на МВР, служители на пожарната и медицински екип.

В продължение на няколко часа с младежа са водени разговори, в резултат на които ситуацията е овладяна без да се стигне до тежки последици. Той е изведен безопасно от жилището си и е в стабилно физическо състояние.