НачалоБлагоевград
БлагоевградНовиниОбщество

Предотвратиха инцидент с млад мъж в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
0
61

Сигнал за младеж в риск е получен  в Първо РУ на Благоевград. По първоначални данни 19-годишен жител на града е изразил намерение да скочи от терасата на жилището си в кооперация на ул. „Шар планина“ в квартал „Освобождение“. Към адреса незабавно са насочени екипи на полицията, психолог от Института по психология на МВР, служители на пожарната и медицински екип.

В продължение на няколко часа с младежа са водени разговори, в резултат на които ситуацията е овладяна без да се стигне до тежки последици. Той е изведен безопасно от жилището си и е в стабилно физическо състояние.

предишна статия
63 годишен мъж е осъден на пет години затвор за извършени от него престъпления против половата неприкосновеност с малолетни
Следваща статия
В МВР е открита денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

