63 годишен мъж е осъден на пет години затвор за извършени от него престъпления против половата неприкосновеност с малолетни

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът постанови осъдителна присъда, с която подсъдимият В.Я е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 157, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

В хода на проведеното разследване е установено, че при условията на продължавано престъпление в периода от м. ноември 2023 г. до 08.12.2023 г. в гр. Благоевград В.Я. е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с малолетно лице, на 4 години, както и че в същия период е извършил действия на полово удовлетворение с малолетно лице, на 7 години, от същия пол.

За извършените от В.Я. две престъпления при условията на чл. 23, ал. 1 от НК съдът му наложи ефективно наказание лишаване от свобода за срок от пет години при първоначален общ режим на изтърпяване.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.