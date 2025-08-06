Правителството одобри създаването на „Магазин за хората“ с цел осигуряване достъпни български стоки

Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично
акционерно дружество с държавно участие в капитала – „Магазин за хората“ ЕАД, със
седалище гр. София. Утвърдено бе и постановление за одобряване на промени по
бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 година във връзка с
образуването на дружеството.
Предметът на дейността на „Магазин за хората“ ЕАД е осъществяване на
търговия с хранителни и промишлени стоки, допуснати до българския пазар, като с
приоритет ще се предлагат продукти от български производители. Дружеството ще
146 август 2025 г.
осъществява и съпътстващи дейности, свързани с основната му търговска функция,
както и други дейности, незабранени от закона.
Целта на дружеството е да осигури приоритетен достъп до български стоки на
достъпни цени за потребителите и за социално ориентирана търговия, особено в по-
малките населени места. Очаква се намаляване зависимостта от вносни стоки на
българския пазар.