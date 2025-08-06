НачалоБългария
БългарияНовини

Правителството одобри създаването на „Магазин за хората“ с цел осигуряване достъпни български стоки

By Екип Blagoevgrad.EU
0
45

Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично
акционерно дружество с държавно участие в капитала – „Магазин за хората“ ЕАД, със
седалище гр. София. Утвърдено бе и постановление за одобряване на промени по
бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 година във връзка с
образуването на дружеството.
Предметът на дейността на „Магазин за хората“ ЕАД е осъществяване на
търговия с хранителни и промишлени стоки, допуснати до българския пазар, като с
приоритет ще се предлагат продукти от български производители. Дружеството ще

146 август 2025 г.
осъществява и съпътстващи дейности, свързани с основната му търговска функция,
както и други дейности, незабранени от закона.
Целта на дружеството е да осигури приоритетен достъп до български стоки на
достъпни цени за потребителите и за социално ориентирана търговия, особено в по-
малките населени места. Очаква се намаляване зависимостта от вносни стоки на
българския пазар.

предишна статия
Преображение Господне е! Небето се отваря за нова надежда

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: