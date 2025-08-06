Преображение Господне е! Небето се отваря за нова надежда

На 6 август Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници – Преображение Господне.

Той се свързва с промяна и надежда за по-добро бъдеще. Според вярванията на този ден небето се отваря и желанията се сбъдват.

Народната традиция повелява на този ден да не се яде грозде, защото още “не е кръстено”.

Сутринта на празника стопанките отнасят на църковната служба първите откъснати гроздове и варено жито и свещеникът ги прекадява заедно с други плодове – дини, круши, ябълки. После раздават плодовете на съседи и роднини.

Днес имен ден празнуват: Сотир, Спас, както и всички, чието име е свързано с името на Иисус Христос – Христин(а), Християн(а), Христо и т.н., както и всички имена, отразяващи славата Господна, като Сияна (Божествено сияние), Светлин и Светла.