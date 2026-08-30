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Пожар пламна в района на Рилския манастир

By Екип Blagoevgrad.EU
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Пожар е избухнал в района на Рилския манастир, на около километър от Кирилова поляна.

По първоначални данни огънят вероятно е възникнал вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ.

На място са екипи на Природен парк „Рилски манастир“, Рилската света обител и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Труднодостъпният терен затруднява действията по локализирането и овладяването на пожара.

По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за гасене с вода.

От ЮЗДП – Благоевград призовават гражданите и туристите към повишено внимание и отговорно поведение при пребиваване в горските територии. Въпреки падналите валежи през вчерашния ден, на места опасността от възникване на пожари остава висока.

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