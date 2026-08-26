Вратите в новите блокове се сменят за две години — но причината рядко е само във вратата

Нова сграда, нов апартамент, нови общи части — логично е и вратите да изглеждат добре години наред. На практика понякога още след първите сезони се появяват разхлабени дръжки, трудно затваряне, ожулени покрития или каса, която вече не стои както при предаването на сградата.

Твърдението, че вратите в новите блокове масово се сменят точно след две години, не е подкрепено с публична национална статистика. По-полезният въпрос е защо сравнително нов продукт може да създаде проблем толкова рано. Отговорът често е комбинация от неправилен клас за конкретното натоварване, монтаж, обков, поддръжка и начина, по който сградата реално се използва.

Защо една нова врата може да изглежда амортизирана толкова бързо?

Защото възрастта в години не показва колко работа е извършила вратата.

Вход към мазета или общ коридор в голяма жилищна сграда може да се отваря стотици пъти за период, в който вратата на складово помещение в еднофамилна къща се използва десетки пъти. Ако към това добавим пренасяне на мебели, доставки, строителни бригади и постоянно движение на живущите, натоварването върху пантите, бравата, дръжките и касата нараства значително.

Особено тежък е периодът непосредствено след завършване на сградата. Апартаментите невинаги се населяват едновременно. Влизат мебелисти, монтажници на кухни, климатици, интернет оператори и ремонтни екипи. Вратата може да бъде подпирана отворена, удряна от товари или затваряна многократно, преди сградата въобще да започне нормалната си експлоатация.

Затова драскотина по крилото не означава непременно слаб продукт, а разхлабена панта не доказва автоматично производствен дефект.

Трябва да се установи какво точно е отказало.

Еднаква врата ли трябва да има апартаментът, мазето и техническото помещение?

Не, защото функциите са различни.

За помещение с електрическо оборудване, складова зона, мазе или служебен достъп дизайнът обикновено не е основният критерий. Там могат да бъдат подходящи технически метални врати, при които акцентът е върху здравината, практичността и конкретното предназначение. В продуктовата информация на DRE тази категория е насочена именно към мазета, складове, гаражи, котелни и други технически пространства.

Вратата към жилището има друга задача. Освен механична устойчивост от нея могат да се очакват по-добро заключване, акустичен комфорт, подходящи уплътнения и завършен вид към общия коридор.

Грешката е един тип продукт да бъде избран за цялата сграда само защото е удобен за доставка или изглежда достатъчно здрав.

Вратите трябва да се специфицират според мястото и честотата на използване.

Какво означава „издръжлива врата“ и измерва ли се изобщо?

Да. При вратите съществува техническо понятие за механична дълготрайност при многократно отваряне и затваряне.

EN 12400 класифицира прозорци и пешеходни врати според поведението им при повторяеми цикли на работа. Самият стандарт определя класове, които отчитат нормалното и предназначеното използване.

При цикличните изпитвания класовете за врати достигат от 5 000 до 1 000 000 цикъла. По-високият клас е свързан с по-интензивно очаквано използване.

Това е много по-полезен начин да мислим за експлоатацията от израза „вратата е само на две години“.

Ако една врата се отваря 20 пъти дневно, за две години това са приблизително 14 600 отваряния. При 100 преминавания дневно броят надхвърля 70 000. Тези примери не определят автоматично необходимия клас, но показват защо календарната възраст може да бъде подвеждаща.

При общите части натоварването трябва да се прогнозира още при избора.

Защо добрата врата започва да заяжда след нанасянето?

Понякога проблемът е в самия продукт. Понякога — в монтажа или настройката.

Касата трябва да бъде правилно позиционирана и достатъчно стабилно закрепена. Крило, което първоначално затваря леко, може да започне да опира, ако пантите не са добре регулирани или закрепването допуска движение. Автоматът за затваряне също трябва да бъде настроен според вратата и начина на използване.

При новото строителство има и още един фактор: довършителните дейности продължават около вече монтирани продукти. Прах, удари, влага от мокри строителни процеси и постоянно подпиране на крилото не са нормална ежедневна експлоатация.

Затова при проблем трябва да се разграничат поне четири възможни причини: производствен дефект, неподходяща спецификация, монтажен проблем и експлоатационно повреждане.

Смяната на цялата врата преди такава диагностика може да бъде ненужен разход.

Кога има смисъл да сменим входната врата, поставена от строителя?

Не я сменяйте автоматично само защото е „врата от инвеститора“.

Първо проверете дали работи правилно. Крило, каса, заключване, цилиндър, панти и уплътнения трябва да се разглеждат като общ комплект.

Ако причината за недоволството е само цилиндърът или обковът, понякога е възможна целева промяна. Ако касата е нестабилна, крилото е деформирано или цялата система не отговаря на нивото на сигурност, което търсите, тогава подмяната има повече основание.

При сравнение на блиндирани входни врати не се ориентирайте само по тегло или броя заключващи точки. Европейският стандарт EN 1627 класифицира устойчивостта срещу взлом на целия продукт — включително врати като завършени конструкции — в класове на устойчивост.

Ако даден продавач заявява конкретен клас, попитайте за документацията, която го доказва.

Същият принцип важи и за пожароустойчивите врати. EN 16034 урежда характеристиките за пожароустойчивост и/или контрол на дима при продуктите, за които такива свойства са приложими.

„Метална“ и „пожароустойчива“ не са взаимозаменяеми понятия.

Защо проблемът се вижда толкова често именно в новото строителство?

Защото в България всяка година в експлоатация влиза значителен брой нови жилища, а първите години са периодът с най-много движение около тях.

Само през второто тримесечие на 2026 г. НСИ отчита 1 269 новопостроени жилищни сгради с 5 932 жилища. От тях 14,3% от сградите са били жилищни блокове.

Официалната статистика обаче не проследява след колко години собствениците сменят входните си врати.

Затова няма основание от отделни случаи да се извежда правило, че „всички нови врати издържат две години“. По-смислено е да се гледа всяка конкретна причина.

Голямото количество ново строителство просто означава, че много хора едновременно попадат в сходна ситуация: получават готово жилище, което започват да адаптират към собствените си изисквания.

Какво да проверите, преди да платите за нова врата?

Започнете с диагностика, а не с каталога.

Отваря ли се крилото свободно по целия ход?

Опира ли в касата или пода?

Има ли движение на касата при затваряне?

Работят ли равномерно бравата и заключващите точки?

Здраво ли са фиксирани дръжката и пантите?

Прилягат ли уплътненията по целия контур?

Има ли видима корозия, деформация или само козметични следи?

Тези проверки помагат да се разбере дали ви трябва настройка, ремонт на отделен компонент или действително цял нов комплект.

Две години не са диагноза

Когато сравнително нова врата започне да създава проблеми, най-лесната реакция е да обвиним строителя или самия продукт. Понякога обвинението е основателно, но не винаги.

По-разумно е първо да установите какво точно се е износило, колко интензивно се използва вратата и дали изобщо е била правилно подбрана за това място.

Една точна проверка може да покаже, че ви трябва нова врата. Може също да покаже, че проблем за стотици левове всъщност се решава с правилна настройка или подмяна на един компонент.