Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Около 211 канабисови растения с общо тегло около 267,065 килограма са унищожени от криминалисти при РУ-Сандански и РУ-Гоце Делчев.. Те са открити на 24.08.2026 г. в хода на проведени действия против отглеждането, съхранението и разпространението на наркотични вещества, като около 183 от тях, чието общо тегло е около 225,065 килограма били засадени в обособена нива в местността „Каканица“ и обособена нива в местността „Чардако“, землища на с. Хърсово, общ. Сандански, а около 28 от растенията с общо тегло около 42 килограма в обезлесен участък в землището на с. Мосомище, общ. Гоце Делчев. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

ПТП:

На 24.08.2026 г. около 09:20 часа в района на ПП1 Е-79 на кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Сандански, лек автомобил „Фолксваген Туран“, управляван от 80-годишен мъж от гр. Сандански, завивайки на ляво и излизайки от ул. „Ст. Стамболов“ е отнел предимството на лек автомобил „Мерцедес“ с 58-годишен водач от с. Ново Делчево и е допуснал ПТП. При инцидента са нанесени материални щети. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

На 24.08.2026 г. около 17:30 часа на ПП1 Е-79 между гр. Симитли и гр. Кресна, лек автомобил „Тойота Авенсис“, управляван от 78-годишна чужда гражданка, на ляв завой е излязъл извън пътното платно и се е блъснал в крайпътна скала. Водачката на автомобила е пострадала със спукан череп.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 36-годишен мъж от гр. Банско. Около 00:45 часа на 25.08.2026 г., управляваният от него лек автомобил „Мицубиши“ е спрян за проверка на ул. „Патриарх Евтимий“ в гр. Банско и с техническо средство е установено, че мъжът шофира с наличие на 1,48 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 24.08.2026 г. до 08:00 часа на 25.08.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 13 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 6 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 6 пожара.

Извършени са 7 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 24.08.2026 г. около 23:28 часа е получен сигнал за преляла река Шашка и последвало наводнение в с. Струмяни. На място са се отзовали 2 екипа на РСПБЗН-Сандански, екип на РСПБЗН-Петрич, екип на РСПБЗН-Благоевград и екип на сектор СОД.