Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

В хода на проведена специализирана полицейска операция, на 25.08.2026 г. криминалисти при РУ-Сандански и РУ-Петрич са открили и унищожили около 421 канабисови растения с общо тегло около 833 килограма. Около 214 от растенията, чието общо тегло е около 551 килограма били засадени в две обособени ниви в местността „Андзов гроб“, землище на с. Хърсово, общ. Сандански, а 207 растения с общо тегло около 282 килограма– в обезлесен участък в землището на с. Вишлене, общ. Петрич. По случаите са образувани досъдебни производства.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 31-годишен благоевградчанин, след като около 11:30 часа на 25.08.2026 г., управляваният от него лек автомобил „Нисан Кашкай“ е спрян за проверка в района на ул. „Гьорче Петров“ в гр. Симитли и у мъжа са намерени пакетчета, съдържащи общо около 3,14 грама кокаин. В хода на работата по случая е проверено жилище в гр. Благоевград, обитавано от лицето, където са открити дози, съдържащи общо около 8,66 грама кокаин. Проверен е и лек автомобил „Ситроен“, паркиран пред дома, в който са открити: найлонов плик, съдържащ около 14,2 грама кокаин, около 309 грама сух канабис и електронна везна. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на ОП-Благоевград.

Полицейски служители на РУ-Сандански работят по получено съобщение за това, че между 09:30 часа и 10:40 часа на 25.08.2026 г. е извършена кражба на парична сума от отключено жилище в с. Катунци, общ. Сандански. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

На 25.08.2026 г. около 18:25 часа на ул. „Джеймс Баучер“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Тойота Ярис“, управляван от 28-годишен благоевградчанин, движейки се в крайна дясна лента при наличие на две пътни ленти в едната посока и пътна маркировка „М2“, е предприел завой в обратна посока без да пропусне мотоциклет „Хонда Хорнет“, който се е движил в съседната пътна лента, в резултат на което е допуснал ПТП. Падайки от мотоциклета, 46-годишният му водач, който е от гр. Благоевград е пострадал с дълбока порезна рана на крака. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 25.08.2026 г. около 09:30 часа по ул. „Джеймс Баучер“ в гр. Благоевград, 33-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Тойота Айго“ с наличие на 1,21 промила алкохол, което е установено след направена проба с техническо средство.

На 25.08.2026 г. около 20:54 часа по ул. „Отец Паисий“ в гр. Банско, 53-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с наличие на 1,62 промила алкохол в издишания от него въздух, констатирано при извършена проба с техническо средство.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а по случаите са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 25.08.2026 г. до 08:00 часа на 26.08.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 10 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 4 пожара.

С преки материални щети 1 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 3 пожара.

Извършени са 5 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 25.08.2026 г. около 14:18 часа е получен сигнал за пожар в линейка в гр. Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: ел. кабели.