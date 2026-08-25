Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се води разследване за блудство спрямо малолетно лице

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, се извършват действия по разследване по образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 149, ал. 4, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 24.08.2026 г. в имот, находящ се в населено място на територията на община Струмяни, са извършени блудствени действия спрямо малолетно лице.

Досъдебното производство е образувано след получен сигнал и е започнало с разпит на свидетел.

В хода на разследването се извършват необходимите действия за изясняване на всички обстоятелства по случая, установяване на извършителя и събиране и проверка на относимите доказателства.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански.