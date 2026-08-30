Актуална информация за водоснабдяването и качеството на питейната вода във връзка с бедственото положение в община Струмяни

Във връзка с обявеното бедствено положение в община Струмяни и тежките

поражения в общината, след поройните дъждове на 24.08.2026 г., Ви

уведомяваме за предприети мерки от страна на РЗИ – Благоевград:

На 30.08.2026 г. от държавен здравен инспектор IV степен от отдел ДЗК,

дирекция ОЗ при РЗИ – Благоевград е извършена проверка в населените

места от община Струмяни: с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево и с.

Драката, при която е установено:

За населението от с. Струмяни е осигурена водоноска с питейна вода,

ситуирана пред кметството, напълнена от гр. Благоевград, пункт

РП-Благоевград към „ВиК“ ЕООД – Благоевград.

От същата на 30.08.2026 г. е взета проба вода от мястото на изтичането

от цистерната за анализ по органолептични, химични и микробиологични

показатели включени в група А, съгласно изискванията на Наредба № 9 за

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

На 30.08.2026 г. е взета проба вода от мястото за пълнене на цистерната

в гр. Благоевград, пункт РП-Благоевград, за анализ по показателите

включени в група А, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството

на водата, предназначена за питейно – битови цели. Допълнително за

населението от с. Струмяни е осигурена и бутилирана вода.

При извършената от държавния здравен инспектор IV степен от отдел ДЗК,

дирекция ОЗ при РЗИ – Благоевград проверка на 30.08.2026 г., в

останалите засегнати населени места от община Струмяни: Илинденци, с.

Микрево и с. Драката е установено, че за населението е осигурена

бутилирана вода.

Към днешна дата в населените места от община Струмяни: с. Илинденци, с.

Струмяни и с. Драката е възстановено водоподаването по водопроводната

мрежа, стопанисвана на „ВиК“ ЕООД- Благоевград.

При извършената проверка на 30.08.2026 г. в 10:40 часа, от държавен

здравен инспектор IV степен от отдел ДЗК, дирекция ОЗ при РЗИ –

Благоевград, в с. Микрево е установено, че в момента на проверката в с.

Микрево водоподаването по водопроводната мрежа е прекъснато. По данни на

служител но община Струмяни причината за прекъсване на водоподаването е

възникнала авария, по отстраняването на която се работи.

Водата от водопроводната мрежа на гореизброените населени места ще бъде

годна за питейно-битови цели след получаване на двукратни последователни

резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на

водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 9 от 2026 г.).

Населението е уведомено, че водата от водопроводната мрежа на с.

Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево и с. Драката не е годна за

питейно-битови цели, чрез съобщения на официалната страница на община

Струмяни, на официалната страница на „ВиК“ ЕООД – Благоевград, на

официалната страница на РЗИ – Благоевград и чрез средствата за масово

осведомяване.

На 30.08.2026 г. е извършена проверка от държавен здравен инспектор IV

степен от отдел ДЗК, дирекция ОЗ при РЗИ – Благоевград в с. Плоски,

община Сандански.

За населението на с. Плоски е осигурена бутилирана вода.

Към днешна дата за с. Плоски е възстановено водоподаването по

водопроводната мрежа, стопанисвана от „УВЕКС“ ЕООД.

Водата от водопроводната мрежа на с. Плоски ще бъде годна за

питейно-битови цели след получаване на двукратни последователни

резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на

водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 9 от 2026 г.).

Населението е уведомено, че водата от водопроводната мрежа на с. Плоски

не е годна за питейно-битови цели, чрез съобщения на официалната

страница на община Сандански, на официалната страница на „УВЕКС“ ЕООД,

на официалната страница на РЗИ – Благоевград и чрез средствата за масово

осведомяване.

На 29.08.2026 г. от страна на РЗИ – Благоевград са изпратени данни, във

връзка с бедствието в община Струмяни и актуална информация за

качеството на водата в населените места от община Струмяни: с.

Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево, с. Драката и община Сандански: с.

Плоски, до средствата за масово осведомяване на територията на област

Благоевград, голяма част от тях на 29.08.2029 г. публикуваха в своите

издания информация във връзка с предоставената такава от РЗИ –

Благоевград и предупредиха населението, че водата от водопроводната

мрежа на горепосочените населени места не е годна за питейно-битови цели.

На 30.08.2026 г. от държавен здравен инспектор II степен от отдел ДЗК,

дирекция ОЗ при РЗИ – Благоевград съвместно със служител при РЛ –

Благоевград към ИАОС са взети проби вода от КЕИ „Шашка река“- за

питейно-битово водоснабдяване на селата Плоски, Илинденци, Струмяни,

Микрево и Драката; ТК „Струмяни“ в с. Микрево, община Струмяни, ТК

„Каменица“ в с. Каменица, община Струмяни, за изследване по

микробиологични показатели от РЗИ – Благоевград, с цел установяване на

евентуално замърсяване и влошаване на качеството на водите.