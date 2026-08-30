Актуална информация за водоснабдяването и качеството на питейната вода във връзка с бедственото положение в община Струмяни

Във връзка с обявеното бедствено положение в община Струмяни и тежките
поражения в общината, след поройните дъждове на 24.08.2026 г., Ви
уведомяваме за предприети мерки от страна на РЗИ – Благоевград:
На 30.08.2026 г. от държавен здравен инспектор IV степен от отдел ДЗК,
дирекция ОЗ при РЗИ – Благоевград е извършена проверка в населените
места от община Струмяни: с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево и с.
Драката, при която е установено:
За населението от с. Струмяни е осигурена водоноска с питейна вода,
ситуирана пред кметството, напълнена от гр. Благоевград, пункт
РП-Благоевград към „ВиК“ ЕООД – Благоевград.
От същата на 30.08.2026 г. е взета проба вода от мястото на изтичането
от цистерната за анализ по органолептични, химични и микробиологични
показатели включени в група А, съгласно изискванията на Наредба № 9 за
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
На 30.08.2026 г. е взета проба вода от мястото за пълнене на цистерната
в гр. Благоевград, пункт РП-Благоевград, за анализ по показателите
включени в група А, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството
на водата, предназначена за питейно – битови цели. Допълнително за
населението от с. Струмяни е осигурена и бутилирана вода.
При извършената от държавния здравен инспектор IV степен от отдел ДЗК,
дирекция ОЗ при РЗИ – Благоевград проверка на 30.08.2026 г., в
останалите засегнати населени места от община Струмяни: Илинденци, с.
Микрево и с. Драката е установено, че за населението е осигурена
бутилирана вода.
Към днешна дата в населените места от община Струмяни: с. Илинденци, с.
Струмяни и с. Драката е възстановено водоподаването по водопроводната
мрежа, стопанисвана на „ВиК“ ЕООД- Благоевград.
При извършената проверка на 30.08.2026 г. в 10:40 часа, от държавен
здравен инспектор IV степен от отдел ДЗК, дирекция ОЗ при РЗИ –
Благоевград, в с. Микрево е установено, че в момента на проверката в с.
Микрево водоподаването по водопроводната мрежа е прекъснато. По данни на
служител но община Струмяни причината за прекъсване на водоподаването е
възникнала авария, по отстраняването на която се работи.
Водата от водопроводната мрежа на гореизброените населени места ще бъде
годна за питейно-битови цели след получаване на двукратни последователни
резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на
водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 9 от 2026 г.).
Населението е уведомено, че водата от водопроводната мрежа на с.
Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево и с. Драката не е годна за
питейно-битови цели, чрез съобщения на официалната страница на община
Струмяни, на официалната страница на „ВиК“ ЕООД – Благоевград, на
официалната страница на РЗИ – Благоевград и чрез средствата за масово
осведомяване.
На 30.08.2026 г. е извършена проверка от държавен здравен инспектор IV
степен от отдел ДЗК, дирекция ОЗ при РЗИ – Благоевград в с. Плоски,
община Сандански.
За населението на с. Плоски е осигурена бутилирана вода.
Към днешна дата за с. Плоски е възстановено водоподаването по
водопроводната мрежа, стопанисвана от „УВЕКС“ ЕООД.
Водата от водопроводната мрежа на с. Плоски ще бъде годна за
питейно-битови цели след получаване на двукратни последователни
резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на
водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 9 от 2026 г.).
Населението е уведомено, че водата от водопроводната мрежа на с. Плоски
не е годна за питейно-битови цели, чрез съобщения на официалната
страница на община Сандански, на официалната страница на „УВЕКС“ ЕООД,
на официалната страница на РЗИ – Благоевград и чрез средствата за масово
осведомяване.
На 29.08.2026 г. от страна на РЗИ – Благоевград са изпратени данни, във
връзка с бедствието в община Струмяни и актуална информация за
качеството на водата в населените места от община Струмяни: с.
Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево, с. Драката и община Сандански: с.
Плоски, до средствата за масово осведомяване на територията на област
Благоевград, голяма част от тях на 29.08.2029 г. публикуваха в своите
издания информация във връзка с предоставената такава от РЗИ –
Благоевград и предупредиха населението, че водата от водопроводната
мрежа на горепосочените населени места не е годна за питейно-битови цели.
На 30.08.2026 г. от държавен здравен инспектор II степен от отдел ДЗК,
дирекция ОЗ при РЗИ – Благоевград съвместно със служител при РЛ –
Благоевград към ИАОС са взети проби вода от КЕИ „Шашка река“- за
питейно-битово водоснабдяване на селата Плоски, Илинденци, Струмяни,
Микрево и Драката; ТК „Струмяни“ в с. Микрево, община Струмяни, ТК
„Каменица“ в с. Каменица, община Струмяни, за изследване по
микробиологични показатели от РЗИ – Благоевград, с цел установяване на
евентуално замърсяване и влошаване на качеството на водите.
Актуална информация за водоснабдяването и качеството на питейната вода във връзка с бедственото положение в община Струмяни
Във връзка с обявеното бедствено положение в община Струмяни и тежките