Премиерът Радев разпореди проверка по случая в Струмяни

Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя.

„Държавата няма да остави своите граждани на стихията. Комисиите работят, щетите се описват и още в началото на септември ще отпуснем еднократна социална помощ на пострадалите от 1171 евро“. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който посети община Струмяни, която беше сред най-засегнатите от наводнения. Заедно с него на терен бяха и министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, както и народни представители от „Прогресивна България“.

Премиерът посочи, че още вчера Министерският съвет взе решение за предоставяне на 9 000 литра минерална вода в пострадалите райони. Радев благодари на кмета на общината и областния управител за бързата реакция и добрата координация с държавните институции, както и на всички екипи на пожарната и на отговорните институции. Премиерът заяви, че благодарение на усилената работа на терен са възстановени водоснабдяването и електроподаването. Продължава разчистването на терен. „Басейнова дирекция“ към МОСВ и РЗИ следят водите и епидемиологичната обстановка. Министър-председателят подчерта и добрата работа на фирми, които доброволно предоставиха техника и се включиха във възстановителните дейности. Продължава работата и за възстановяване на движението през гара Струмяни. Същата организация е създадена и в останалите пострадали райони – Батак, Пещера, Кочан, Брацигово.

Премиерът Румен Радев изтъкна, че правителството ще предприеме превантивни мерки за почистване на речните корита от изгнила и изгоряла дървесина. Той посочи, че още преди месеци са изпратени писма до всички областни управители за идентифициране на най-рисковите участъци. До момента са получени отговори от над 200 общини, над 26 областни управи, като средствата ще бъдат насочени към най-критичните места.

Премиерът отбеляза и създаването на Института за геопространствени изследвания и технологии по инициатива на Софийския университет. Чрез въздушно картографиране и сканиране ще бъдат определяни рисковите участъци и необходимият обем работа, което ще позволи по-точно, прозрачно и ефективно насочване на средствата.

В държавните гори в района над Струмяни е установена наличност от около 220 000 кубически метра дървесина, класифицирана като непригодна, от която до момента са свалени едва около 10 процента. В тази връзка пред медиите министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обясни, че заради особеностите на релефа още през 50-те години на миналия век е започнало изкуствено залесяване за задържане на валежи и порои, а миналата година вследствие на огромен върхов пожар са унищожени над 17 000 декара гора. „На четири фирми, близки до една определена бивша политическа сила, която е била във властта, не са направили абсолютно нищо. До Нова година тази дървесина вече ще бъде негодна за използване. Така че наш ангажимент е да видим къде можем да прекратим тези договори, за да можем по най-бързия начин да усвоим дървесината и да започнем залесяване, защото гората е единственото нещо, което може да спре създаването на такава вълна впоследствие“, обяви Абровски.

„В момента се извършва интензивен мониторинг на водоизточниците в района, като вчерашните физико-химични проби не показват превишения. Очакваме резултатите от микробиологичните изследвания във вторник, след което ще бъде обявено кога водата може да се използва за питейни и хранителни нужди“, заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Министърът посочи, че се разчистват огромни количества отпадъци и е създадена организация за тяхното временно съхранение, сортиране и последващо безплатно транспортиране до рециклиращи предприятия. Карамфилова допълни, че дървесината ще бъде сепарирана според възможностите за последваща употреба, а отпадъците ще бъдат освободени от такса депониране, за да не се натоварва бюджетът на местната власт и гражданите.

Румен Радев подчерта също, че сред приоритетите на държавата е остава и контрола върху пожарите. Премиерът посочи, че огнените стихии във високите и труднодостъпни планински райони са особено опасни, тъй като затрудняват действията както на пожарните екипи, така и на доброволците.

Радев открои максимални усилия на държавата тази година за повишаване на готовността за реакция, като за първи път от години са осигурени седем хеликоптера в готовност за гасене на пожари. Премиерът е разговарял с директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов и е настоял при необходимост хеликоптерите да бъдат заявявани своевременно, особено при пожари в планински и труднодостъпни терени, за да не се допуска разрастването им.