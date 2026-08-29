Две спасителни акции в Пирин в рамките на няколко часа

В рамките на няколко часа днес се случиха два инцидента в Пирин.

Предиобед, в района на Газейския циркус, заедно с четиричленния медицински екип на HEMS Bulgaria, оказахме помощ на нашия колега и доброволец към отряда – д-р Благой Терзиев, който претърпя злополука и получи травма на тазобедрената става. В акцията участвахме с два екипа от по двама планински спасители.

За съжаление, това не беше единственият нещастен случай за деня. В ранните следобедни часове получихме сигнал за пострадал мъж в района на Попово езеро. Отново се наложи да действаме в същия състав – спасители от отряд Банско и екипът на въздушната линейка.

Първата спасителна двойка, която достигна до пострадалия, беше съставена от Атанас Уков и кмета Стойчо Баненски. След оказаната първа помощ на терен, нараненият турист беше транспортиран с хеликоптер до болнично заведение за лечение. Благодарим от сърце на младите туристи, които се оказаха на мястото на инцидента и помогнаха за пренасянето на потърпевшия.