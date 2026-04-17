Последен ден на предизборната кампания

В полунощ приключва предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, пише в приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма. Точно два дни остават до началото на изборния ден.

В неделя малко над 6,5 млн. гласоподаватели ще имат възможност да избират измежду 24 политически формации – 14 партии и 10 коалиции.

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова. В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще бъдат около 11 650, каза Нейкова.