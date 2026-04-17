Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

В следобедните часове на 16.04.2026 г. на пътя между с. Места и с. Обидим, от полицейски служители на РУ-Банско е спрян лек автомобил „Ваз“, управляван от 37-годишен мъж от с. Баня, общ. Разлог. В хода на извършената проверка е установено, че в багажника на автомобила, без необходимите документи за транспортиране, се превозват около 0,10 куб. метра иглолистна дървесина от бял бор, която не е маркирана с контролна марка. Водачът на автомобила е задържан със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

Мъж на 62-години от гр. Сандански е задържан със заповед за задържане до 24 часа. На 15.04.2026 г., от криминалисти при ОДМВР-Благоевград и служители на РУ-Сандански, в обитавана от него жилищна сграда в землището на гр. Сандански са открити пушка и около 56 бр. боеприпаси за огнестрелни оръжия, за които не са предоставени необходимите документи за съхранение и притежание. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

След получено, около 19:30 часа на 16.04.2026 г. в 01 РУ-Благоевград, съобщение за извършена кражба на дрехи от магазин, находящ се в района на ул. „Тодор Александров“ в гр. Благоевград, от работещите по случая полицейски служители е установено, че извършител на деянието е 18-годишна благоевградчанка. Тя е задържана със заповед за задържане до 24 часа. Образуван е заявителски материал.

 

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 16.04.2026 г. до 08:00 часа на 17.04.2026 г. в звената  за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са  регистрирани 4 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 3 пожара.

С преки материални щети 1 пожар. 

Без нанесени материални щети са възникнали 2 пожара. 

Извършени са 1 спасителни дейности.  

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

 

На 16.04.2026 г. около 22:174 часа е получен сигнал за пожар в микробус в гр. Разлог Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: акумулатор и въздушен филтър. Причина: техническа неизправност.

