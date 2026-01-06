Полицията засилва охраната пред пощите и банките заради изплащането на първите пенсии в евро

Полицията предприема засилени мерки за сигурност около пощенските станции и банковите клонове в страната във връзка с изплащането на пенсиите и въвеждането на новата валута.

Допълнително полицейско присъствие ще бъде осигурено и около банките.

В малките и отдалечените населени места ще бъдат включени екипи на Дирекция „Жандармерия“ и областните дирекции в страната.

Полицейските служители ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите.

Във връзка с координиране на действията и разяснителна кампания по повод въвеждането на еврото като официална валута у нас, служители на МВР са провели повече от 4000 срещи с представители на Български пощи, банкови институции, държавната и местна власт.

Основният призив към гражданите е да обменят парите си единствено в банки, пощи и лицензирани финансови институции. Eксперти от ГДНП подчертават, че няма държавни органи, които обикалят по домовете или се обаждат по телефона, за да предлагат обмяна на валута. Призовават хората да бъдат особено чувствителни към подобни предложения и да подават сигнали в структурите на МВР или на тел. 112, което би гарантирало своевременна реакция.