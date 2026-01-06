38-годишният Иван Омбашлиев извади Богоявленския кръст от водите на река Бистрица

38-годишният Иван Омбашлиев от кв. „Еленово“ извади богоявленския кръст от ледените води на река Бистрица в Благоевград.

След това на площад „Македония“, свещеници от храм „Въведение Богородично“ отслужиха тържествен богоявленски водосвет и осветиха бойните знамена на 3-то бригадно командване. Почетния строй прие командирът на формированието полк. Кирил Спаневиков.

Само година след Освобождението Великият богоявленски водосвет е въведен в Българската армия. Впоследствие Богоявление се утвърждава като официален празник на Третото българско царство и се отбелязва до 1946 г. Ритуалът е възстановен в съвременната си форма през 1993 г.

В знак на признателност ученици от 11-то ОУ „Христо Ботев“ в Благоевград изнесоха рецитал в чест на патрона на училището.