Подготовката за изборите в област Благоевград върви по план

Днес Областна администрация Благоевград осигури параваните за гласуване на 14-те общини на територията на област Благоевград.

Служители на администрацията, в присъствието на областния управител и главния секретар, предоставиха 555 паравана за изборните секции в областта.

Областна администрация Благоевград изпълнява своевременно и в пълен обем всички изисквания и указания на ЦИК и Министерски съвет.

„Това е основен приоритет за нас. Всички дейности изпълняваме в срок, за да обезпечим плавното и честно протичане на изборния процес“, посочи областният управител Николай Куколев.

Създадена е необходимата организация и координация с общините, така че да се гарантира законосъобразното и безпроблемно провеждане на изборите в област Благоевград.

Бюлетините за гласуване за изборите за народни представители на 19 април ще бъдат получени на 14 април в помещението до „Музей на водата“ в Благоевград и ще бъдат транспортирани и разпределени по график на 16 април.

Общо 319 069 души имат право да упражнят правото си на глас в 564 секции в област Благоевград.