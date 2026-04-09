МВР с допълнителни мерки за безопасност по време на великденските празници

За предстоящите великденски празници се очаква интензивен трафик и затова екипите на „Пътна полиция“ ще бъдат по пътищата в засилен състав. Освен униформени служители, в контрола на пътя ще участват и небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения и ще подават сигнал към полицейските екипи. Ще се използват активно и всички налични автоматизирани технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества.

В определени часове ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили:

– на 9 април, от 15 до 20 часа, ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите в посока изход от София;

– на 10 април, ограничението ще важи от 9 до 20 часа;

– на 13 април се очаква засилен трафик на тежкотоварни автомобили по автомагистрала „Струма“ в посока Гърция. Планирана е специализирана полицейска операция по метода “широкообхватен контрол”. Ще се отклонява голяма част от потока и ще се извършват пълни проверки по всички направления.

Паралелно с това са предприети действия за осигуряване на реда по време на празничните събития от екипите на „Охранителна полиция“. Проведени са срещи с организатори, местни власти и представители на църквата, за да се гарантира нормалното протичане на богослуженията и събитията, свързани с празника. Около храмовете ще има засилено присъствие в часовете на службите. Служителите ще следят за съмнително поведение, изоставени предмети и необичайно паркирани автомобили, като се разчита и на повишено внимание от страна на гражданите. Обърнато е внимание и на сигурността при организирани пътувания на деца, като са проведени разговори с представители на училища, ръководители на групи и туроператори.

Екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ също са в готовност. Превантивно са извършени над 1500 проверки в църковни обекти и над 350 места за настаняване. Не са установени сериозни нарушения, а при констатирани пропуски са дадени указания за отстраняването им. Осигурени са дежурни екипи и техника на местата с очаквано струпване на хора.