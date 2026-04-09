Благотворителна хоротека „Хоро за добро“ в подкрепа на малкия Йоан ще се проведе в Благоевград

Благотворителна хоротека „Хоро за добро“ в подкрепа на малкия Йоан ще се проведе на 15 април в Благоевград.
Тя ще започне в 17:00 часа пред Камерна опера Благоевград.
 Събитието ще събере на едно място любители на българските народни танци и хора с големи сърца, които ще се хванат на хоро в името на доброто и съпричастността.
Инициативата е в помощ на Йоан Дерменджиев, който от раждането си се бори с тежки здравословни проблеми. Въпреки всички прогнози, той напредва благодарение на ежедневни терапии и постоянни грижи, които изискват сериозни финансови средства
error: