Ученици съживиха срещата между Христо Ботев и Георги Измирлиев в Благоевград

С историческа възстановка, музейни реликви и участието на десетки ученици, Регионалният исторически музей – Благоевград отбеляза днес 150 години от гибелта на Георги Измирлиев – Македончето. Тържеството се проведе в Експозиция „Роден дом на Георги Измирлиев – Македончето“ и бе част от инициативите, с които музеят се включва в общонационалните чествания по повод 150 години от избухването на Априлското въстание.

Събитието беше организирано от д-р Елена Чалгънова, уредник в Регионалния исторически музей – Благоевград, с участието на ученици от Пето СУ „Георги Измирлиев“, подготвени от Севда Иванова, учител по история и цивилизации.

Акцент в програмата беше възстановката „Геният и вечно младият. Срещата…“, която пресъздаде срещата в Одеса между Георги Измирлиев – тогава възпитаник на Военното пехотно училище – и Христо Ботев, изпратен от БРЦК да привлече млади българи с военно образование към предстоящата националноосвободителна борба.

В образа на Христо Ботев се превъплъти Димитър Илиев от 11 клас, а ролята на Георги Измирлиев бе изпълнена от Кристиан Памуклийски от 4 „а“ клас.

Особен интерес сред присъстващите предизвикаха оригиналните експонати от фонда на музея, използвани във възстановката – руска офицерска сабя, кама, револвер и автентичен интериор от епохата. Сред най-ценните акценти беше екземпляр от първото издание на „Песни и стихотворения от Ботиова и Стамболова“, отпечатано в Букурещ през 1875 г., още приживе на Христо Ботев.

На 28 май 1876 г. Георги Измирлиев-Македончето е обесен едва на 25 години – възраст, в която той вече е направил своя избор в името на свободата.