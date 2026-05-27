„Паметната среща“ оживява в родния дом на Георги Измирлиев

По повод 150 години от гибелта на Георги Измирлиев – Македончето, Регионалният исторически музей – Благоевград ще представи историческата възстановка „Геният и вечно младият. Срещата.“, посветена на срещата между Христо Ботев и Георги Измирлиев – Македончето.

Събитието ще се проведе на 28 май 2026 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Къща-музей „Роден дом на Георги Измирлиев – Македончето“ в квартал Вароша в Благоевград.

Във възстановката ще участват ученици от Пето Средно училище „Георги Измирлиев“, които ще върнат публиката към един символичен момент от българската националноосвободителна борба, пресъздавайки духа, идеалите и революционния устрем на двамата бележити българи.

Според биографични и публицистични източници, Георги Измирлиев се запознава с Христо Ботев в периода, когато младият революционер вече е привлечен към българското освободително движение. Именно тази среща оказва силно влияние върху Измирлиев и до голяма степен предопределя пътя му към революционната дейност.

В публикации, посветени на живота на Георги Измирлиев, се посочва, че Ботев бил впечатлен от ентусиазма и отдадеността на младия горноджумаец и го насърчил да се включи активно в борбата за освобождение на България.

Историческият контекст на срещата е свързан с революционните среди през 70-те години на XIX век и подготовката на Априлското въстание – време, в което идеите за свобода и национално освобождение обединяват едни от най-ярките личности в българската история.

Инициативата е част от усилията на Регионалния исторически музей – Благоевград за съхраняване на историческата памет и приобщаване на младите хора към българската история и културно наследство.