НачалоБлагоевград
БлагоевградНовиниОбщество

Окръжна прокуратура – Благоевград протестира определението на съда за мярката за неотклонение спрямо обвиняем по дело за смъртта на 16-годишно момиче

By Екип Blagoevgrad.EU
0
81

Окръжна прокуратура – Благоевград изготви протест срещу определението на съда, с което е оставено без уважение искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия по дело за извършено умишлено убийство.

Държавното обвинение счита, че на този етап от разследване на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на обвиняемия А.Г. по отношение на настъпилия тежък резултат.

По делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване с цел събиране на доказателства, провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи.

Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението.

Протестът е внесен в Окръжен съд – Благоевград.

предишна статия
Кои са скритите такси на организираното туристическо пътуване и за какво да внимаваме?
Следваща статия
Започват проверки за почистване на сервитутите около инфраструктурни обекти в областта

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: