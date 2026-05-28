Бдение в памет на 16-годишната Ивана ще се проведе в Благоевград утре

Благоевград е обхванат от скръб след трагичната смърт на 16-годишната Ивана. В знак на съпричастност и почит към младото момиче, близки, приятели и жители на областния център организират бдение в нейна памет.

Бдението ще се проведе утре вечер 29 май, от 18.00 часа Съдебната палата в Благоевград.

Организаторите призовават всички, които желаят да изразят своята подкрепа и да почетат паметта на Ивана, да се включат в общоградското бдение. Ще бъдат запалени свещи и ще бъдат изказани думи на съболезнования от семейството и приятелите на жертвата.

„Ивана беше усмихнато, добро и всеотдайно момиче“, споделиха нейни близки. „Ние вярваме, че тя ще остане завинаги в сърцата ни.“

Жителите на Благоевград са призовани да се обединят в този момент на мъка и да покажат, че градът застава зад семейството на починалото момиче.

Инцидентът се разигра в апартамент, където група младежи са организирали купон с употреба на наркотични вещества, поръчани онлайн. Според разследващите, сред тях е имало LSD и райски газ. В резултат на употребата на наркотиците е възникнал конфликт, довел до фаталния инцидент.

Общината обяви ден на траур, а психолози започнаха работа с ученици и родители в съответните училища. Омбудсманът на община Благоевград организира спешна среща с училищни директори и полиция за обсъждане на проблемите с наркотиците сред младежите.

