ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите през април

Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.
Жребият беше публичен и излъчен онлайн. На него право да присъстват имаха и представители на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите.
Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април – 14 партии и 10 коалиции.
Ето коя формация с кой номер в бюлетината ще се яви на вота:
1 – партия „Има такъв народ“
2 – партия „Пряка демокрация“
3 – коалиция „Синя България“
4 – партия „Морал, единство и чест“
5 – коалиция „БСП – Обединена левица“
6 – партия „Народна партия истината и само истината“
7 – коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“
8 – партия „Възраждане“
9 – коалиция „Моя България“
10 – партия „Движение на непартийните кандидати“
11 – коалиция „Алианс за права и свободи“
12 – коалиция „Антикорупционен блок“
13 – партия „Национално движение Непокорна България“
14 – партия „Величие“
15 – коалиция ГЕРБ – СДС
16 – коалиция „Трети март“
17 – партия „Движение за права и свободи“
18 – партия „Нация“
19 – партия „България може“
20 – коалиция „Сияние“
21 – коалиция „Прогресивна България“
22 – партия „Съпротива“
23 – партия „Партия на зелените“
24 – партия „Глас народен“