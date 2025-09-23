НачалоНовини
НовиниРегиона

От утре до 30 септември за косене на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение от км 0 до 10-и км на АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
0
56

От утре – 24 септември, до 30 септември /вторник/, от 7 ч. до 16 ч. ще се извършва косене на тревни площи в участъка от км 0 до 10-и км на АМ „Струма“. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в аварийната и скоростната лента, в двете платна. Трафикът ще преминава в свободната лента, в която не се работи.

            Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

предишна статия
Очаква се засилен трафик в последния от трите почивни дни
Следваща статия
38 отсечки вече са сертифицирани за секционен контрол на средната скорост

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: