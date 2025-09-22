НачалоАктуално
Очаква се засилен трафик в последния от трите почивни дни

/Дарик
22 септември е последният от серията почивни дни по случай Деня на независимостта.

Очаква се засилен трафик по магистралите и основните пътища в страната.

Полицейското присъствие по пътищата е засилено. Властите ще следят за спазването на скоростта, шофиране без колани или след употреба на алкохол и наркотици.

През трите почивни около 200 патрулни автомобила ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента. За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед.

